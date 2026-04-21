"КонсультантПлюс" рассказывает: как правильно составить акты, чтобы избежать штрафа

Госзаказчик заключил с Исполнителем контракт на выполнение работ по созданию структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей на 110 объектах.

По условиям контракта приемка выполненных работ осуществляется по каждому объекту отдельно. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и грузополучателями на объектах актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по объекту в двух экземплярах на бумажном носителе. При этом за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, закрепленном постановлением правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, и составляет 100 тыс. руб.

В итоге Исполнителем были представлены 3 акта сдачи-приемки выполненных работ, в которых отражены сведения по всем 110 объектам.

Ссылаясь на то, что Исполнителем вопреки требованиям контракта обозначенные акты представлены несвоевременно, Заказчик направил ему требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 11 млн руб. и не дождавшись положительного ответа, обратился в суд.

Оценив представленные по делу доказательства, и, исходя из буквального толкования согласованных сторонами условий, суды пришли к выводу, что, начисляя 110 не стоимостных штрафов за несвоевременное исполнение пункта 5.2.3 контракта по одному штрафу за каждый из 110 объектов, Заказчик верно определил размер подлежащего начислению единичного штрафа (нарушение не стоимостного обязательства), но неверно определил неисполненное обязательство, за которое такой штраф начисляется.

В соответствии с указанным пунктом контракта в адрес Заказчика было направлено три акта сдачи-приемки выполненных работ, содержащих сведения по всем 110 объектам, которые были подписаны Заказчиком без замечаний по объему и качеству выполненных работ.

Таким образом, суды признали, что правомерной неустойкой за нарушение сроков предоставления трех актов сдачи-приемки выполненных работ является три не стоимостных штрафа.

При этом неустойка (штраф) за нарушение сроков предоставления трех актов сдачи-приемки выполненных работ подлежит списанию по правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783, поскольку ее общий размер составляет 300 тыс. руб., что меньше 5% от цены контракта.

Также судами было отмечено, что действия Заказчика по подписанию актов сдачи-приемки без замечаний и подтверждение в них по тексту факта отсутствия нарушения сроков исполнения обязательств со стороны Исполнителя обусловлены тем, что Заказчик был своевременно осведомлен о том, что имеющаяся задержка в формировании и направлении в его адрес документов была обусловлена в том числе независящими от Исполнителя обстоятельствами, выраженными в длительном согласовании и подписании грузополучателями (соответствующими органами и организациями Заказчика) отчетных документов (КС-2, КС-3) непосредственно по месту нахождения объектов, расположенных на всей территории России.

В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.

Как удачно исполнитель объединил выполненные работы в 3 акта! Если бы составлял акты по каждому из 110 объектов, попал бы на 11 миллионов. Цена вопроса: 11 млн рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

