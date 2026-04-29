В Гуанчжоу состоялись переговоры о расширении партнерских отношений с производителями из Самары

В рамках развития внешнеэкономических связей и укрепления деловых контактов между Россией и Китаем состоялась встреча представителя Торгово-промышленной палаты Самарской области с консулом-советником Генерального консульства России в Гуанчжоу Владимиром Митыповым. Ключевыми темами стали расширение международного сотрудничества, поиск новых точек экономического роста и защита интересов российского бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Организация этой встречи стала прямым результатом системной работы Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области". Используя свой статус ключевой площадки для диалога между властью и бизнесом, ТПП Самарской области оперативно предоставила предпринимателю необходимые дипломатические координаты и выступила надежным мостом для налаживания прямого контакта с представительством России в Китае.

Самарскую область представляла Юлия Марчак - действующий селлер ведущих маркетплейсов (Wildberries, Ozon), аккредитованный эксперт по маркетплейсам ТПП Самарской области, спикер Инновационного центра "Сколково" и наставник онлайн-школы "Масштабные продажи на маркетплейсах".

Юлия Марчак высоко оценила настрой со стороны дипломатического корпуса: "Владимир Мижитович - приятный, открытый и внимательный человек! Отрадно видеть поддержку, которая действительно важна для самарских предпринимателей. Мы обсудили реальные шаги по выходу на китайские технологические рынки и коллаборации, которые дадут российским селлерам новые конкурентные преимущества".

Только за 2025 г. товарооборот между регионами России и юга Китая достиг 28,2 млрд долларов США, что составляет 12% общего объема двусторонней торговли. Такая динамика требует от бизнеса не просто эпизодических контактов, а системного присутствия.

Встреча заложила основу для дальнейшего прямого диалога, который позволит предпринимателям рассчитывать на более системную защиту своих интересов и комфортный выход на китайский рынок через официальные механизмы.

Напомним, ТПП Самарской области продолжает сбор заявок от региональных предпринимателей, заинтересованных в налаживании международных контактов и сопровождении внешнеэкономических сделок. По вопросам участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, международного и межрегионального сотрудничества можно обращаться