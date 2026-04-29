Авито Работа и Авито Услуги: средние зарплаты для архитектурной сферы в Самарской области за год составили 66,6 тыс. руб. в месяц

Аналитики Авито Работы и Авито Услуг изучили, как изменились средние зарплатные предложения для специалистов, формирующих облик городов, а также какие услуги от них пользовались наибольшей популярностью.

Рейтинг архитектурных профессий возглавили проектировщики — в I квартале 2026 года в Самарской области их зарплатные предложения составили 110 000 руб/мес, что выше в 1,5 раза (+69%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От этих специалистов требуется глубокое знание строительных нормативов, а в масштабных проектах обычно работает команда проектировщиков разных специализаций: конструкторы, сантехники, электрики и специалисты по вентиляционным системам.

При расчете средних зарплатных предложений эксперты Авито Работы учитывали данные по вакансиям с полным рабочим днем для специалистов с опытом от 1 года до 3 лет — с учетом как минимальных, так и максимальных значений в диапазонах, указанных работодателями.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений — архитекторы, чьи средние зарплатные предложения составили 95 000 руб/мес. Архитекторы создают саму концепцию здания: разрабатывают внешний вид, планировку помещений, работают над эстетикой объекта и его функциональностью, согласовывают проект с заказчиком и контролирующими органами.

Замыкают тройку дизайнеры — средние зарплатные предложения для них в I квартале 2026 года достигали 50 690 руб/мес при полном рабочем дне. Дизайнеры в архитектуре фокусируются на интерьерах и деталях: они разрабатывают внутреннее пространство зданий, подбирают материалы, мебель и освещение, обеспечивают гармонию между эстетикой и удобством для пользователей.

"Соискатели активно откликаются на вакансии благодаря престижу профессий, возможности удаленной работы и высоким зарплатам — число откликов на позицию архитектора выросло на 39%, а на дизайнера — на 8%. Это отражает растущий интерес к креативным ролям на фоне урбанизации и реконструкции городов. При этом средние предлагаемые зарплаты в группе дизайнеров и проектировщиков выросли на 18%, составив в среднем 98 929 руб/мес", — комментирует Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы.

В феврале–марте аналитики Авито Услуг также зафиксировали рост интереса к смежным архитектурно-строительным направлениям. Наиболее заметно за последний в целом по России год увеличился спрос на услуги проектирования в комплексе со сметной документацией — показатель вырос на 25%. Кроме того, на 19% чаще пользователи интересовались составлением смет на строительные работы.

Среди других растущих направлений — авторский надзор, востребованность которого увеличилась на 51%, а также консультационные услуги для строителей (+45%). Спрос на подбор отделочных материалов вырос на 28%, на подготовку фотореалистичных рендеров — на 20%, на услуги дизайна интерьеров в целом — на 18%. Интерес к подбору мебели также увеличился на 18%, а спрос на разработку дизайн-проекта "под ключ" — на 9%.

Пользователи стали чаще обращаться к дизайнерам, работающим в различных стилях интерьера. Наиболее заметно вырос интерес к модерну (+67%) и хай-теку (+50%). Также увеличился спрос на современный стиль (+48%), минимализм и классику (по +47%), скандинавский стиль (+40%) и лофт (+38%).

"Рост спроса на проектирование и сметные услуги отражает переход рынка к более системному подходу. Заказчики все чаще стремятся заранее структурировать проект — от этапов работ до бюджета — и снизить финансовые риски. В этих условиях возрастает роль специалистов, способных работать на стыке архитектуры, инженерии и экономики. Компетенции в расчетах и планировании становятся не менее значимыми, чем креативная составляющая", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.