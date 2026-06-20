Водители троллейбусов из Самары завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе профмастерства

Самарские водители троллейбусов достойно представили Самару на XXII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщает МП г.о. Самара "ТТУ".
Виктор Косыгин признан победителем в номинации "Лучший в приемке подвижного состава перед выездом на линию" и стал шестым в общем зачете. Иван Тюлькин, занявший второе место на городских соревнованиях, в общем рейтинге занял 13 строчку из 42 возможных.
Конкурсанты продемонстрировали знания Правил дорожного движения, культуру обслуживания маломобильных пассажиров, умение принять подвижной состав, навыки вождения.
Полина Зиновьева стала победителем IV Всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее" в номинации "Трудовые династии". Среди ее родственников очень много сотрудников троллейбусных депо Куйбышева и Самары. Сама она не исключает, что в будущем станет продолжателем династии.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги