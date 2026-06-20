Водители троллейбусов из Самары завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе профмастерства

Самарские водители троллейбусов достойно представили Самару на XXII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщает МП г.о. Самара "ТТУ".

Виктор Косыгин признан победителем в номинации "Лучший в приемке подвижного состава перед выездом на линию" и стал шестым в общем зачете. Иван Тюлькин, занявший второе место на городских соревнованиях, в общем рейтинге занял 13 строчку из 42 возможных.

Конкурсанты продемонстрировали знания Правил дорожного движения, культуру обслуживания маломобильных пассажиров, умение принять подвижной состав, навыки вождения.

Полина Зиновьева стала победителем IV Всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее" в номинации "Трудовые династии". Среди ее родственников очень много сотрудников троллейбусных депо Куйбышева и Самары. Сама она не исключает, что в будущем станет продолжателем династии.