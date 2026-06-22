Сбои в расписании Курумоча: отменены четыре авиарейса в столицу

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В понедельник, 22 июня, в международном аэропорту Курумоч зафиксированы сбои в расписании авиарейсов. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэропорта, отменены четыре рейса в Москву.

Фото: Александра Ламзина