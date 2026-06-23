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Экономика и бизнес

В Тольятти обсудили влияние инноваций на кадровую политику в рамках Кадрового форума БАС

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июня в Тольятти завершился Кадровый форум БАС. В заключительный день мероприятия на площадке дискуссионного клуба "Наследие XXI" состоялся круглый стол на тему "Современная технологическая культура", в ходе которого были рассмотрены вопросы трансформации общества, экономики и кадрового потенциала под воздействием цифровых решений.

В дискуссии приняли участие руководители промышленных предприятий, профильные эксперты в области управления персоналом, представители научного сообщества и органов государственной власти. Участники обсудили фундаментальные изменения в производственных процессах и повседневной жизни, связанные с внедрением новых технологий, а также проанализировали сопутствующие возможности и потенциальные риски.

Ключевым тезисом встречи стала необходимость системного подхода к технологизации. Эксперты пришли к консенсусу, что простое внедрение инноваций не является гарантией успеха без сохранения баланса между технологической эффективностью и ценностью человеческого капитала, живого общения и профессиональной коммуникации.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак акцентировал внимание на важности дифференцированного подхода к оценке последствий технологического прогресса: "Это новые инструменты. Они несут и возможности, и риски, поэтому нужно понять, как с этим жить дальше, чтобы технологии делали мир лучше и безопаснее".

Сооснователь клуба "Наследие XXI" Иван Карпушкин добавил, что технологическая культура не ограничивается производственными процессами, но затрагивает глубинные социальные аспекты: "Технологии оказывают влияние на социальную ткань общества; технокультурология помогает понять, как человек меняется под воздействием новых решений и как при этом оставаться человеком".

По итогам круглого стола участники единогласно отметили, что формирование технологической культуры является комплексной задачей, реализация которой возможна исключительно при консолидации усилий государства, бизнес-сообщества и образовательных институтов. В число первоочередных приоритетов вошли развитие цифровой грамотности населения, системное повышение квалификации кадров, а также разработка и внедрение этических стандартов при использовании высокотехнологичных решений.

ТЭК&Химия №11

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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