Администрацию Новокуйбышевска оштрафовали за отсутствие разметки на дороге

22 июня мировой судья судебного участка № 67 Новокуйбышевска рассмотрел два протокола об административном правонарушении в отношении администрации города.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Новокуйбышевска, протоколы были выписаны сотрудником Дорожного надзора Госавтоинспекци, который 28 апреля провел обследование участка автодороги по ул. Ульяновской.

"Проверка выявила полное несоответствие дорожного полотна государственным стандартам (ГОСТ Р 50597-2017 и ГОСТ Р 52766-2007). На оживленном участке полностью отсутствовали: горизонтальная дорожная разметка всех видов, тротуар", - отмечается в сообщении.

Мировой судья счел необходимым назначить администрации наказание в виде административного штрафа в 220 тыс. рублей.