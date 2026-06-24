Самарец прошел в полуфинал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Представитель Самарской области Артем Бажин прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли".
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" - открытый отраслевой конкурс управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.
Итоги второго дистанционного этапа конкурса подвели 22 июня на заседании оргкомитета под руководством главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора. Всего на участие в проекте в этом году поступило более 48 тыс. заявок от специалистов из разных регионов России. Полуфиналистами стали 300 человек.
Президент Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством (НОТЕХ) Алексей Никитин подчеркнул, что дальнейшие этапы конкурса позволят выявить наиболее перспективные управленческие и проектные решения.
"Полуфинал - это возможность заявить о себе, представить собственное видение развития отрасли и получить экспертную оценку своих идей. Уверен, что впереди участников ждет насыщенная и продуктивная работа", - подчеркнул Алексей Никитин.
Артем Бажин является совладельцем и директором ООО "Арта Климат". Компания занимается строительством инженерных систем и работает на объектах капитального строительства как подрядчик более 10 лет, реализовав более 50 проектов. "Я не понаслышке знаком с проблемами строительной отрасли, и отсюда личный интерес в наведении в ней порядка", - говорит предприниматель.
Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций, компаний, предприятий отраслей строительства и ЖКХ, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев-участников конкурса.
Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" состоится с 13 по 16 августа в Саратове и будет приурочен к празднованию юбилея - 70-летия Дня строителя.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги