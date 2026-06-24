Самарец прошел в полуфинал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Представитель Самарской области Артем Бажин прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли".

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" - открытый отраслевой конкурс управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Итоги второго дистанционного этапа конкурса подвели 22 июня на заседании оргкомитета под руководством главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора. Всего на участие в проекте в этом году поступило более 48 тыс. заявок от специалистов из разных регионов России. Полуфиналистами стали 300 человек.

Президент Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством (НОТЕХ) Алексей Никитин подчеркнул, что дальнейшие этапы конкурса позволят выявить наиболее перспективные управленческие и проектные решения.

"Полуфинал - это возможность заявить о себе, представить собственное видение развития отрасли и получить экспертную оценку своих идей. Уверен, что впереди участников ждет насыщенная и продуктивная работа", - подчеркнул Алексей Никитин.

Артем Бажин является совладельцем и директором ООО "Арта Климат". Компания занимается строительством инженерных систем и работает на объектах капитального строительства как подрядчик более 10 лет, реализовав более 50 проектов. "Я не понаслышке знаком с проблемами строительной отрасли, и отсюда личный интерес в наведении в ней порядка", - говорит предприниматель.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций, компаний, предприятий отраслей строительства и ЖКХ, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев-участников конкурса.

Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" состоится с 13 по 16 августа в Саратове и будет приурочен к празднованию юбилея - 70-летия Дня строителя.