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Общество

В Самарской области для участников СВО продолжается прием заявок на обучение предпринимательству "СВОе Дело"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" продолжают прием заявок на третий поток обучающей программы "СВОе Дело. Самарская область". Бесплатно получить новые знания и компетенции в сфере предпринимательства смогут участники и ветераны СВО, а также члены их семей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Прием заявок продлится до 31 июля на сайте.

"Проект "СВОе Дело" помогает участникам СВО открыть для себя новые возможности, получить необходимые знания и сформировать практические навыки для запуска и развития собственного дела. Программу уже успешно прошли более чем 200 участников, многие из которых начали свое дело, определили вектор развития своего бизнеса, а также воспользовались действующими инструментами господдержки", - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Программа стартует в августе 2026 года. В рамках курса участники получат помощь в проработке идеи в бизнес-проект, пройдут обучение практическим основам предпринимательства, получат поддержку в открытии и запуске своего бизнеса, а также наставничество действующих предпринимателей и специалистов центра "Мой бизнес".

"Вся команда на каждом этапе оказывала поддержку. На разборе моего кейса эксперт указал на ключевые моменты моего проекта, о которых я не задумывался, и которые помогли мне в моем деле. В рамках обучения нас знакомили с мерами господдержки. Я подал заявку на субсидию. Программа дала мне не только знания, но и уверенность для курса на серьезный рост", - рассказал участник программы, ветеран СВО Сергей Валиуллов.

"За время обучения на программе я приобрел знакомства с интересными и предприимчивыми ребятами, получил ценную информацию по развитию и ведению своего дела, которую сейчас активно применяю. Благодарен инициаторам и организаторам программы, все вовлечены в работу на 100%, что делало взаимодействие приятным и результативным", - отметил выпускник второго потока программы "СВОе Дело" Денис Ковшов.

Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке правительства Самарской области и Фонда "Защитники Отечества" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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