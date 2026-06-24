В Самарской области для участников СВО продолжается прием заявок на обучение предпринимательству "СВОе Дело"

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" продолжают прием заявок на третий поток обучающей программы "СВОе Дело. Самарская область". Бесплатно получить новые знания и компетенции в сфере предпринимательства смогут участники и ветераны СВО, а также члены их семей.
Прием заявок продлится до 31 июля на сайте.
"Проект "СВОе Дело" помогает участникам СВО открыть для себя новые возможности, получить необходимые знания и сформировать практические навыки для запуска и развития собственного дела. Программу уже успешно прошли более чем 200 участников, многие из которых начали свое дело, определили вектор развития своего бизнеса, а также воспользовались действующими инструментами господдержки", - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Программа стартует в августе 2026 года. В рамках курса участники получат помощь в проработке идеи в бизнес-проект, пройдут обучение практическим основам предпринимательства, получат поддержку в открытии и запуске своего бизнеса, а также наставничество действующих предпринимателей и специалистов центра "Мой бизнес".
"Вся команда на каждом этапе оказывала поддержку. На разборе моего кейса эксперт указал на ключевые моменты моего проекта, о которых я не задумывался, и которые помогли мне в моем деле. В рамках обучения нас знакомили с мерами господдержки. Я подал заявку на субсидию. Программа дала мне не только знания, но и уверенность для курса на серьезный рост", - рассказал участник программы, ветеран СВО Сергей Валиуллов.
"За время обучения на программе я приобрел знакомства с интересными и предприимчивыми ребятами, получил ценную информацию по развитию и ведению своего дела, которую сейчас активно применяю. Благодарен инициаторам и организаторам программы, все вовлечены в работу на 100%, что делало взаимодействие приятным и результативным", - отметил выпускник второго потока программы "СВОе Дело" Денис Ковшов.
Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке правительства Самарской области и Фонда "Защитники Отечества" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги