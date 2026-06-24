В Самарской области побиты суточные рекорды по осадкам

В понедельник, 22 июня, в Самарской области зафиксировано сразу несколько суточных рекордов осадков. Об этом уведомили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в Серноводске зафиксировано 84,3 мм осадков — это на 56,9 мм больше предыдущего рекорда в 26,5 мм, установленного в 1984 году.

В Кинель‑Черкассах показатель достиг 83,7 мм, превысив максимум 1984 г. на 51,7 мм.

Значительный рост осадков также отмечен и в других пунктах наблюдений: в Ч. Вершины выпало 48,3 мм — на 24,3 мм выше максимума 1974 года. В Клявлино количество осадков составило 83,4 мм, что на 19,7 мм превышает предыдущий рекорд 2005 года.

Напомним, что в Похвистневском районе 72 участка подтоплены после прорыва дамбы.