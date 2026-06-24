8 млн рубл. получили молодежные проекты из Самарской области в конкурсе "Росмолодежь.Гранты 1 сезон"

В преддверии Дня молодежи подведены итоги 1 сезона конкурса Росмолодежь.Гранты. Поздравили победителей Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В числе грантополучателей — 13 инициатив из Самарской области.

"В нашей стране живет много активных, способных молодых людей, которые стремятся делать жизнь в своих регионах еще лучше. Конкурс Росмолодежь.Гранты нацпроекта "Молодежь и дети" помогает поддерживать их инициативы. Социально значимые проекты получат финансирование на общую сумму около 500 млн руб. В их числе — практики по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант — это большая ответственность за результат и пользу для людей. Поздравляю победителей и желаю успехов в реализации идей!" — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Конкурс Росмолодежь.Гранты проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и направлен на поддержку инициатив молодых людей от 14 до 35 лет.

13 инициатив из Самарской области получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей. Такой результат стал возможным благодаря системной работе областного Правительства по развитию молодежной политики. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что молодежная политика — один из важнейших приоритетов работы, и в Самарской области уделяется большое внимание реализации всевозможных масштабных проектов по этой теме.

По итогам конкурса "Росмолодежь.Гранты 1 сезон" грантовый фонд нашего региона пополнился по 9 из 18 номинаций конкурса. Самый крупный грант получил проект Ярослава Чернышева "Всероссийский конкурс игропрактиков "Связаны игрой" — 997 тысяч рублей. Чуть меньше, 981 тысячу, привлекла Екатерина Проскурина на проект "Подача" арт-пространство для чтения, движения и творчества". Третью по размеру поддержку, 893 тысячи рублей, получил Константин Шуруто на проект "Код полета. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА".

Максимальное количество победителей из Самарской области представлено в номинации #создавай_возможности" — занятость и самозанятость молодежи. Здесь грант выиграли три инициативы.

Грантополучатели из Самарской области по номинациям:

"#создавай_возможности" (организация занятости молодежи, в том числе самозанятости) — Артем Мед, проект "Окружной образовательно-конкурсный слет сервисных отрядов "Сервис: Точка Сбора"; Анастасия Филиппова, проект "Среда решений: практическая подготовка студентов на реальных задачах бизнеса"; Ярослав Чернышев, проект "Всероссийский конкурс игропрактиков "Связаны игрой".

"#вдохновляй" (поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды) — Динара Адельшина, проект "Окружной фестиваль смеха "Целина смеха"; Екатерина Проскурина, проект "Подача" арт-пространство для чтения, движения и творчества".

"#двигай_сообщества" (поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов) — Роман Масленников, проект "Проект поддержки студенческого добровольчества "Все свои"; Константин Шуруто, проект "Код полета. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА".

"#стирай_границы" (работа с людьми с ОВЗ) — Данила Буров, проект "Академия предпринимательских идей".

"#развивай_среду" (развитие малых территорий) — Егор Вакуленко, проект "Городской интенсив по управлению личным бюджетом и монетизации хобби для пенсионеров Тольятти".

"#береги" (содействие развитию гражданской идентичности) — Екатерина Глухова, проект "Городской интеллектуальный турнир "#ПРОЧАП".

"#помни" (сохранение исторической памяти) — Даниил Короткевич, проект "Окружная фотовыставка "Живая память ПФО".

"#родные_любимые" (сохранение семейных ценностей) — Ирина Лобова, проект "Библиотека "Родительская академия".

"#делись_опытом" (передача успешного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде) — Софья Родикова, проект "Региональный конкурс профессионального мастерства "Лучший студенческий педагогический отряд" Самарской области".