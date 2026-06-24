8 млн рубл. получили молодежные проекты из Самарской области в конкурсе "Росмолодежь.Гранты 1 сезон"

В преддверии Дня молодежи подведены итоги 1 сезона конкурса Росмолодежь.Гранты. Поздравили победителей Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В числе грантополучателей — 13 инициатив из Самарской области.
"В нашей стране живет много активных, способных молодых людей, которые стремятся делать жизнь в своих регионах еще лучше. Конкурс Росмолодежь.Гранты нацпроекта "Молодежь и дети" помогает поддерживать их инициативы. Социально значимые проекты получат финансирование на общую сумму около 500 млн руб. В их числе — практики по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант — это большая ответственность за результат и пользу для людей. Поздравляю победителей и желаю успехов в реализации идей!" — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Конкурс Росмолодежь.Гранты проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и направлен на поддержку инициатив молодых людей от 14 до 35 лет.
13 инициатив из Самарской области получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей. Такой результат стал возможным благодаря системной работе областного Правительства по развитию молодежной политики. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что молодежная политика — один из важнейших приоритетов работы, и в Самарской области уделяется большое внимание реализации всевозможных масштабных проектов по этой теме.
По итогам конкурса "Росмолодежь.Гранты 1 сезон" грантовый фонд нашего региона пополнился по 9 из 18 номинаций конкурса. Самый крупный грант получил проект Ярослава Чернышева "Всероссийский конкурс игропрактиков "Связаны игрой" — 997 тысяч рублей. Чуть меньше, 981 тысячу, привлекла Екатерина Проскурина на проект "Подача" арт-пространство для чтения, движения и творчества". Третью по размеру поддержку, 893 тысячи рублей, получил Константин Шуруто на проект "Код полета. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА".
Максимальное количество победителей из Самарской области представлено в номинации #создавай_возможности" — занятость и самозанятость молодежи. Здесь грант выиграли три инициативы.
Грантополучатели из Самарской области по номинациям:
"#создавай_возможности" (организация занятости молодежи, в том числе самозанятости) — Артем Мед, проект "Окружной образовательно-конкурсный слет сервисных отрядов "Сервис: Точка Сбора"; Анастасия Филиппова, проект "Среда решений: практическая подготовка студентов на реальных задачах бизнеса"; Ярослав Чернышев, проект "Всероссийский конкурс игропрактиков "Связаны игрой".
"#вдохновляй" (поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды) — Динара Адельшина, проект "Окружной фестиваль смеха "Целина смеха"; Екатерина Проскурина, проект "Подача" арт-пространство для чтения, движения и творчества".
"#двигай_сообщества" (поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов) — Роман Масленников, проект "Проект поддержки студенческого добровольчества "Все свои"; Константин Шуруто, проект "Код полета. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА".
"#стирай_границы" (работа с людьми с ОВЗ) — Данила Буров, проект "Академия предпринимательских идей".
"#развивай_среду" (развитие малых территорий) — Егор Вакуленко, проект "Городской интенсив по управлению личным бюджетом и монетизации хобби для пенсионеров Тольятти".
"#береги" (содействие развитию гражданской идентичности) — Екатерина Глухова, проект "Городской интеллектуальный турнир "#ПРОЧАП".
"#помни" (сохранение исторической памяти) — Даниил Короткевич, проект "Окружная фотовыставка "Живая память ПФО".
"#родные_любимые" (сохранение семейных ценностей) — Ирина Лобова, проект "Библиотека "Родительская академия".
"#делись_опытом" (передача успешного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде) — Софья Родикова, проект "Региональный конкурс профессионального мастерства "Лучший студенческий педагогический отряд" Самарской области".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги