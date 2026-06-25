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Общество

Самарская область готовится ко Дню молодежи-2026: мероприятия пройдут по всему региону

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 июня, в единой фестивальной концепции "Мечта. Гордость. Единство" по всей России пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Каждый житель Самарской области может стать участником масштабной программы мероприятий Дня молодежи, которая охватит все муниципалитеты и крупные города региона.

Фото: Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области

В Новокуйбышевском Дворце культуры пройдет молодежный фестиваль "Неформат в кубе", в с. Борское — торжественное мероприятие с открытием мини-кластера #НеДома и праздничный концерт "Молодежный микс". В Сызрани День молодежи отметят в ФОК "Надежда".

Ключевые мероприятия Дня молодежи запланированы в Самаре — на двух площадках: в Молодежном центре Самарской области (пр. Масленникова, 37, на мероприятие доступна регистрация через чат-бот в мессенджере "Макс") и на Софийской набережной. Программы обеих площадок объединены единой концепцией "Мечта. Гордость. Единство".

В Молодежном центре мероприятия стартуют в 14:00. У входа в Молодежный центр участники самарской Студвесны представят диджей-сеты. Для гостей будут организованы мягкая уличная зона и арт-объект "Древо желаний" от Движения Первых Самарской области. Точкой притяжения станет артефакт "Арт-Конь": молодые художники превратят трех белых коней в арт-объекты, отражающие культуру и характер нашего региона.

На площадке "Мечта России" состоятся лекции, мастер-классы и викторины, организованные Российским обществом "Знание", региональной командой проекта "Твой Ход", Самарским Союзом Молодежи. Так, тренер по коммуникации и публичным выступлениям, победитель конкурса Знание.Лектор-2025 Общества "Знание" Иван Игнатов проведет интерактивную лекцию на тему "Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание". Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский проведет лекцию-квиз "Сила единства: история и будущее России". Доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета Егор Макаров организует для молодежи научный квиз. О мире нейросетей, об угрозах в Интернете, противодействии мошенничеству и распространению противоправного контента расскажет директор центра профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета Игорь Сажин.

В пространстве "Единство России" поговорят о народах, культуре и традициях. Ключевым событием станет встреча молодежи с духовным наставником.

Тематическая зона "Гордость России" будет посвящена героям страны — участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам. В рамках этой площадки Самарские студенческие отряды проведут выставку работодателей Самарской области и мастер-классы; региональное проектное сообщество — выставку патриотических проектов. Также гости площадки смогут принять участие в интерактивных форматах от Ресурсного центра добровольчества и внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи, а также стать донорами костного мозга, с 14.00 до 16.00 на площадке — типирование доноров костного мозга.

На Софийской набережной Самары в 17:00 стартует программа фестиваля уличной культуры. На площадке кинотеатра "Филин" пройдут танцевальные баттлы, а также выступление приглашенного диджея из Москвы. Впервые наш регион примет региональный этап "КАРДО". Победитель получит право представлять Самарскую область в федеральном этапе премии.

Также в преддверии Дня молодежи, 26 июня, молодежь примет участие в Дне донора. Присоединиться к акции может любой желающий. Место проведения: Самарская областная клиническая станция переливания крови (ул. Ново-Садовая, д. 156).

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