В Самаре прошла конференция "Диалог регионов"

При поддержке проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самаре на площадке отеля "Реальянс" прошла IV GR-конференция "Диалог регионов", организованная АНО "Институт регионального и муниципального развития". Мероприятие объединило представителей федеральной и региональной власти, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития предпринимательства и межрегионального сотрудничества.

Как превратить международные контакты в реальные контракты и помочь предпринимателям выйти на рынки стран БРИКС? Представителей бизнеса и власти из Мурманска, Москвы, Ульяновска и Самары объединила в столице 63-го региона GR- Конференция "Диалог регионов". Форум проводится в четвертый раз и закрепил статус эффективной площадки для прямого диалога между бизнесом и властью. Модератором выступил генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", советник председателя организационного комитета Международного муниципального форума стран БРИКС по внешнеэкономической деятельности, член общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Максим Кануев.

С приветственным словом к участникам обратилась сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина, которая подчеркнула важность системного взаимодействия власти и предпринимательского сообщества для устойчивого развития регионов: "Каждый регион индивидуален, у каждого есть свой опыт работы в сегодняшней геополитической ситуации. Каждый из участников диалога принимает на себя то, что он может на своей территории, территории своего субъекта применить.

Участников Конференции приветствовал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, он отметил, что приоритетной для региона является реализация новых инвестиционных проектов и стоит отметить наличие не финансовых мер поддержки предпринимателей. "И, конечно, стоит отметить, что Самарская область взяла почетное второе место в федеральном рейтинге центров развития компетенций", — напомнил Гурков.

Использовать вызовы времени как возможности для развития — на этом мнении сошлись участники форума, говоря о новых рынках для отечественного бизнеса.

О роли ТПП в поддержке региональных предприятий в рамках импортозамещения и развития инновационных производств напомнил заместитель председателя Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Андрей Фомичев, а Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство" в регионе Эдуард Харченко рассказал о той поддержке малого и среднего бизнеса, которой может обеспечить институт бизнес-омбудсменов в ближайшее время, даже несмотря на реструктуризацию.

Лидеры региональных отделений "ОПОРЫ РОССИИ" и "Деловой России" поделились опытом масштабирования бизнес-проектов и развития межрегионального сотрудничества.

Заместитель председателя комитета по предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Роман Балтер уверен: "Мы живем в условиях, когда для бизнеса есть множество возможностей для развития. Главная нить конференции — обсуждение внешнеэкономической деятельности. Это работа с Китаем, с Индией, с Бразилией, с теми странами, которые входят в содружество БРИКС".

Во второй части конференции разбирали прикладные кейсы: развитие делового и агротуризма, инфраструктурные проекты, экологию, участие в тендерах и дополнительное образование как драйвер экономики. Каждый трек был завязан на реальные запросы предпринимателей.

Организаторы намерены продолжить проведение конференции в ежегодном формате, расширяя как тематическую повестку, так и круг участников.