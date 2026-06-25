В Самаре прошла конференция "Диалог регионов"

При поддержке проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самаре на площадке отеля "Реальянс" прошла IV GR-конференция "Диалог регионов", организованная АНО "Институт регионального и муниципального развития". Мероприятие объединило представителей федеральной и региональной власти, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития предпринимательства и межрегионального сотрудничества.
Как превратить международные контакты в реальные контракты и помочь предпринимателям выйти на рынки стран БРИКС? Представителей бизнеса и власти из Мурманска, Москвы, Ульяновска и Самары объединила в столице 63-го региона GR- Конференция "Диалог регионов". Форум проводится в четвертый раз и закрепил статус эффективной площадки для прямого диалога между бизнесом и властью. Модератором выступил генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", советник председателя организационного комитета Международного муниципального форума стран БРИКС по внешнеэкономической деятельности, член общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Максим Кануев.
С приветственным словом к участникам обратилась сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина, которая подчеркнула важность системного взаимодействия власти и предпринимательского сообщества для устойчивого развития регионов: "Каждый регион индивидуален, у каждого есть свой опыт работы в сегодняшней геополитической ситуации. Каждый из участников диалога принимает на себя то, что он может на своей территории, территории своего субъекта применить.
Участников Конференции приветствовал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, он отметил, что приоритетной для региона является реализация новых инвестиционных проектов и стоит отметить наличие не финансовых мер поддержки предпринимателей. "И, конечно, стоит отметить, что Самарская область взяла почетное второе место в федеральном рейтинге центров развития компетенций", — напомнил Гурков.
Использовать вызовы времени как возможности для развития — на этом мнении сошлись участники форума, говоря о новых рынках для отечественного бизнеса.
О роли ТПП в поддержке региональных предприятий в рамках импортозамещения и развития инновационных производств напомнил заместитель председателя Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Андрей Фомичев, а Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство" в регионе Эдуард Харченко рассказал о той поддержке малого и среднего бизнеса, которой может обеспечить институт бизнес-омбудсменов в ближайшее время, даже несмотря на реструктуризацию.
Лидеры региональных отделений "ОПОРЫ РОССИИ" и "Деловой России" поделились опытом масштабирования бизнес-проектов и развития межрегионального сотрудничества.
Заместитель председателя комитета по предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Роман Балтер уверен: "Мы живем в условиях, когда для бизнеса есть множество возможностей для развития. Главная нить конференции — обсуждение внешнеэкономической деятельности. Это работа с Китаем, с Индией, с Бразилией, с теми странами, которые входят в содружество БРИКС".
Во второй части конференции разбирали прикладные кейсы: развитие делового и агротуризма, инфраструктурные проекты, экологию, участие в тендерах и дополнительное образование как драйвер экономики. Каждый трек был завязан на реальные запросы предпринимателей.
Организаторы намерены продолжить проведение конференции в ежегодном формате, расширяя как тематическую повестку, так и круг участников.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.