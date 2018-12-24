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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Контроль автопарка" от МегаФона позволит повысить уровень безопасности на дорогах

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон обновил сервис по контролю и оптимизации перемещения транспорта "Контроль автопарка". Сервис поможет компаниям увеличить срок службы транспортных средств, снизить расход топлива и количество штрафов, а также повысить культуру поведения на дорогах и дисциплинировать водителей.

"Контроль автопарка" теперь включает специальный модуль SafeDrive, в основе работе которого лежат скоринговые технологии. В бортовое устройство транспортного средства встроен датчик-акселерометр, который реагирует на изменения в движении, такие как резкое торможение или резкий старт. Собранные данные передаются на платформу, которая создает прогнозные модели и составляет рейтинг вождения. Система рейтинга необходима, чтобы оценить риск возникновения ДТП, минимизировать возможность аварии или штрафов за нарушение правил дорожного движения. Обновление сервиса также включает интеграцию с топливными картами. Это исключает возможные "серые" схемы при платеже за бензин со стороны водителя. Диспетчеры или сотрудники, которые отвечают за эксплуатацию транспорта в компании, смогут проконтролировать, какое количество бензина водитель заливает в бензобак, и сколько за него платит.

Обновленный интерфейс сервиса позволяет управлять автопарком еще легче. Устанавливать программное обеспечение на компьютер необязательно: благодаря облачному сервису информация доступна на любом устройстве в веб-интерфейсе или в мобильном приложении. Решение облегчает работу и водителю: если раньше путевые листы нужно было заполнять вручную, то теперь все данные фиксируются автоматически. В случае если автомобиль попадает в аварию, то детали происшествия возможно восстановить по показателям бортовой телематики. Это существенно упростит процесс взаимодействия со страховыми компаниями.

Также "Контроль автопарка" позволяет пользователю обеспечивать высокое качество перевозимой продукции и свести к минимуму риск ее порчи. Например, в случае перевозки продуктов, "Контроль автопарка" помогает контролировать температуру холодильной установки. Если датчик зафиксирует отклонение диапазона температуры от заданных параметров, диспетчер получит экстренное уведомление.

"По прогнозам аналитиков, к 2021 году в России, СНГ и Восточной Европе будет порядка 9 миллионов "подключенных" автомобилей. Мы видим, что представители разных отраслей — от строительства до ритейла — уже остро ощущают необходимость интеграции цифровых решений, — комментирует руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT-решений МегаФона Павел Иванченко. — Мы предлагаем комплексное решение, которое поможет гибко управлять всеми процессами, связанными с использованием автопарка: контролировать время доставки продукта и отклонение водителя от маршрута, регулировать использование транспорта в личных целях и вовремя пресекать нарушение правил дорожного движения. При этом внедрение решения может помочь сэкономить на топливе до 30%".

Услуга актуальна для организаций любого масштаба и различных сфер промышленности. Решение позволяет контролировать маршрут перемещения автопарка в реальном времени, отслеживать пройденный километраж, время простоя и расход топлива. В бортовой блок транспортного средства входит телематический модуль ГЛОНАСС/GPS, который позволяет точно определять местонахождение автомобиля компании и корректировать его маршрут в любое время. Бортовой блок принимает сигнал от спутника, аккумулирует показания с дополнительных датчиков и по GSM-каналу передает данные на платформу услуги "Контроль автопарка".

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