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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 первым в российском телекоме запустил международный роуминг в Антарктиде. Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс - одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги связи в международном роуминге на "белом континенте". Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс - чилийские военные и их семьи. Однако сюда нередко заглядывают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.

Путешественники смогут позвонить из Вилья-лас-Эстрельяс в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Впрочем, сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги "Безлимитный интернет за границей" - с декабря список стран, где действует эта опция от Tele2, дополнился и Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика.

В Вилья-лас-Эстрельяс зимой проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Здесь действует ряд правил. Например, из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше 6 лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и даже сувенирный магазин.

"Казалось бы, зачем в Антарктиде роуминг? - задает риторический вопрос директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. - Однако наши отчеты по роуминговой активности абонентов порой не могут не удивлять. Значительная часть абонентов Tele2 - это молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия. Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна. Ничто не мешает путешественнику-мечтателю наметить следующим пунктом назначения поселение Вилья-лас-Эстрельяс, где, кстати, когда-то побывал великий Стивен Хокинг. И когда это удивительное событие произойдет, нашему абоненту будут доступны услуги Tele2".

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