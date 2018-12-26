Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

В среду, 26 декабря, в Окружном доме офицеров губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с Днем спасателя Российской Федерации. По традиции, его отмечают 27 декабря.

В ОДО собрались специалисты всех служб и подразделений регионального ГУ МЧС, ветераны службы. Среди приглашенных - начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 31-го отряда (Тольятти) Федеральной противопожарной службы Валерий Калашников.

Капитан внутренней службы пришел в профессию по стопам отца-пожарного. За почти двадцать лет службы Валерий участвовал в ликвидации большого количества чрезвычайных ситуаций. Уверяет, что больше всего в памяти откладываются пожары, на которых были спасены люди.

"Выносили из огня и дыма. Человек остается жить! Вот что главное, - эмоционально делится воспоминаниями капитан. - Однажды на улице меня узнала спасенная женщина. Благодарила. Именно в такой момент понимаешь: не зря отдаешь всего себя для спасения людей".

Валерий Калашников утверждает, что каждый сотрудник МЧС России - профессионал с большой буквы. "В нашу службу приходят люди, которые, невзирая ни на что, готовы реально жертвовать собой. Я считаю, что в нашей структуре работают только герои", - говорит Валерий Калашников.

О высоком профессионализме сотрудников МЧС, об их готовности в любой момент прийти на помощь говорил на торжественном мероприятии Дмитрий Азаров. "Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принимать единственно правильные решения в самой сложной обстановке. Если понадобится, в риском для жизни выполнить поставленную задачу", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров особо отметил возможности службы оперативно реагировать на ситуации природного, техногенного характера, при проблемах с жизнеобеспечением предприятий, социальных объектов, жилого сектора. "Я знаю, что самая точная, выверенная и честная информация - у вас, но вы не просто эту информацию принимаете к сведению, вы оперативно, точно и профессионально реагируете. Эта работа крайне важна", - сказал губернатор.

Он отметил, что в 2018 году личный состав Главного управления безупречно выполнил задачи государственной важности: обеспечил безопасность кампаний по выборам президента РФ и губернатора Самарской области, а также во время подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.

По словам Дмитрия Азарова, сотрудники МЧС внесли значительный вклад в обеспечение должного контроля за проведением работ на стадионе "Самара Арена" и содействовали в организации грамотной системы безопасности на объектах инфраструктуры.

"Со всеми этими задачами вы справились как настоящие профессионалы. Ваш вклад переоценить поистине сложно", - подчеркнул глава региона.

А сегодня в Самаре произошло знаковое событие - школе №29 в Октябрьском районе было присвоено имя легендарного человека, начальника Управления пожарной службы региона с 1986 по 1998 годы Анатолия Карпова. Поздравляя личный состав ГУ МЧС России по Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров отметил: такая практика в регионе должна быть продолжена.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко поблагодарил главу региона за оценку деятельности службы и поздравил с праздником личный состав.

"Год был напряженный, но мы выполнили свою работу на высоком уровне. Спасибо коллективу за понимание и правильное выполнение поставленных задач. Уверен, на том же высоком уровне мы будем решать все задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечивать безопасность на водных объектах, обеспечивать пожарную безопасность, осуществлять надзорную деятельность для того, чтобы жизнь в Самарской области была комфортной и безопасной", - сказал генерал-майор.

Накануне профессионального праздника особо отличившимся сотрудникам были вручены региональные и ведомственные награды, также спасателям были присвоены почетные звания "Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области" и "Заслуженный спасатель Самарской области".

Среди награжденных - ветеран пожарной охраны, полковник внутренней службы Виктор Матиевский. Он почти тридцать лет отдал профессии. Имеет множество наград. Одна из самых памятных - медаль "За отвагу". Виктор Матиевский получил ее за тушение в 2002 году пожара на артиллерийском складе в Сызрани. Пожарные тогда выполнили свою работу безукоризненно.

"Это единственный пожар на артскладах на территории России и стран ближнего зарубежья, который был потушен за четыре часа. Во всех других случаях такие пожары тушили сутками", - сообщил ветеран. В праздник он, по заведенной традиции, пожелал своим коллегам-пожарным "сухих рукавов", а спасателям - спокойных и мирных будней.

Еще один легендарный человек был удостоен высокой награды - звания "Заслуженный спасатель". Это руководитель регионального ГУ МЧС с 1996 по 2006 год, генерал-майор Николай Зайцев. Ветеран признался, что это наивысшая оценка его работы на Самарской земле. "Но это и оценка вашего труда, - обратился он к действующим сотрудникам. - Как говорили наши полководцы, генералы планируют операции, а претворяют их в жизнь солдаты и офицеры".