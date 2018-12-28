Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу по культуре в Госсовете

Владимир Путин создал 16 рабочих групп в Государственном Совете РФ. Направление "культура" возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рабочие группы в Госсовете создаются "в целях обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые предполагается рассмотреть на заседании Государственого Совета Российской федерации или его президиума". Положение о рабочих группах было опубликовано в четверг.

Группу по направлению "государственное и муниципальное управление" возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, "здравоохранение" - губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, "коммуникации, связь, цифровая экономика" - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, "малое и среднее предпринимательство" - губернатор Калининградской области Антон Алиханов, "молодежная политика" - губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и т.д.

Заседания рабочих групп будут проводиться не реже одного раза в месяц.