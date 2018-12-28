В регион поступили новые автомобили скорой помощи

В пятницу, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил водителям станций скорой медицинской помощи ключи от новых современных автомобилей.

Отметим, что в Самарской области работают четыре станции и 20 отделений скорой помощи. В круглосуточном режиме на вызовы жителей выезжают 177 бригад, но этого недостаточно: чтобы нормально работать и успевать оказывать помощь, нужно 235 бригад. Автопарк службы сегодня составляет 389 автомобилей, из которых 198 имеют срок эксплуатации более пяти лет.

После того как в сентябре правительство РФ выпустило распоряжение о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи, регион получил 15 машин: пять автомобилей для Тольятти, один - для отделения в Жигулевске, девять - для станции в Сызрани.

Сегодня глава региона вручил ключи директорам служб. "Хотел бы поблагодарить вас за вашу работу, за самоотверженный труд, за готовность прийти на помощь человеку, который находится в сложной ситуации, - сказал Дмитрий Азаров. - Именно вы - спасатели человеческих жизней. Вчера мы отмечали День спасателя, но в равной степени он, безусловно, относится и к докторам, врачам, медсестрам, водителям, которые работают в "скорой помощи". Хочу вас искренне за это поблагодарить".

Губернатор выразил уверенность, что новые автомобили, которые медики получили в этот день, помогут создать условия для более комфортной работы бригад и спасения человеческих жизней. "Я рассчитываю, что новая техника будет позволять вам приезжать на вызовы в установленное время, и вы будете попадать в тот "золотой час", который часто оказывается решающим для жизни человека. Надеюсь, что вместе мы сможем добиться значительных результатов в борьбе за качество жизни и здоровье наших граждан", - отметил он.

Дмитрий Азаров осмотрел новую технику и пообщался с сотрудниками "скорой". Врач выездной бригады Тольяттинской станции Марина Кочеткова поделилась впечатлениями о новой технике. "Эти машины качественнее, теплее, комфортнее, прежде всего, для наших пациентов. Здесь есть оборудование, необходимое для транспортировки больных в критическом состоянии. Часто мы доставляем пациентов из сел. Это требует определенного медицинского сопровождения. В машине установлено оборудование для оказания необходимой помощи", - сообщила она.

Водители тольяттинской "скорой" отмечают, что новые машины прекрасно показывают себя в дороге. "Нам поставляли несколько таких автомобилей, и я уже успел на одной поездить, - рассказал водитель Сархан Гулиев. - Выглядит красиво, в кабине очень удобно, а по дороге идет так легко, словно легковая машина".

Автопарк "скорой помощи" продолжат обновлять и в следующем году. Новые машины планируется поставить в Тольятти и Безенчукский район. Это стало возможным благодаря тому, что власти региона системно работают над включением Самарской области во все национальные проекты, в том числе по линии министерства здравоохранения РФ.

В конце ноября губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым, в ходе которой было отмечено, что качественный рывок в развитии медицинской отрасли позволит реализацию на территории губернии национального проекта "Здравоохранение".

В ближайшие годы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется открыть два сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров и запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сел намечены строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов. Эти меры, в числе которых и пополнение автопарка "скорой помощи", помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи.

"Надеюсь, что те задачи, которые ставит президент по увеличению продолжительности и качества жизни, нам будут по плечу. Я знаю, что в системе здравоохранения Самарской области работают люди профессиональные, что многие регионы нам завидуют. А значит любая поставленная задача, я уверен, будет достигнута", - уверен Дмитрий Азаров.