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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 31 декабря, направил телеграмму с соболезнованиями в адрес губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, сегодня в Магнитогорске Челябинской области около 04:00 по московскому времени произошел взрыв бытового газа и обрушение подъезда жилого дома на пр. Карла Маркса. Трое погибли, десять человек, в том числе ребенок, были извлечены из-под завалов и направлены в больницы. Взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Судьба 79 человек остается неизвестной.

В телеграмме, в частности, говорится: "Уважаемый Борис Александрович! От имени правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Мы глубоко скорбим о жертвах и искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве. Самарский регион готов оказать всю возможную поддержку".

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