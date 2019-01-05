Дмитрий Азаров принял участие в расчистке катка у самарской школы №175

В субботу, 5 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сдержал данное самарцу Евгению Юрчуку обещание и приехал на расчистку катка у школы № 175, сообщает твиттер департамента информационной политики администрации губернатора.

Ночью выпало много снега, поэтому работ по расчистке много — любой желающий может прийти помочь.

Напомним, в пятницу, 4 января, с просьбой оказать помощь в расчистке катка к главе региона обратился житель Самары. Дмитрий Азаров пообещал приехать. К инициативе подключились работники школы № 175 и жители близлежащих домов.