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Дмитрий Азаров принял участие в расчистке катка у самарской школы №175

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: twitter.com/samregion_press

В субботу, 5 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сдержал данное самарцу Евгению Юрчуку обещание и приехал на расчистку катка у школы № 175, сообщает твиттер департамента информационной политики администрации губернатора.

Ночью выпало много снега, поэтому работ по расчистке много — любой желающий может прийти помочь.

Напомним, в пятницу, 4 января, с просьбой оказать помощь в расчистке катка к главе региона обратился житель Самары. Дмитрий Азаров пообещал приехать. К инициативе подключились работники школы № 175 и жители близлежащих домов.

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