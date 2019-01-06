Дмитрий Азаров поздравил с праздниками воспитанников "Ровесника"

В воскресенье, 6 января, в рождественский сочельник в комплексном центре "Ровесник" прошел праздничный концерт. Воспитанники учреждения подготовили интересную программу с песнями и танцами для всех гостей, среди которых по традиции был и губернатор Дмитрий Азаров, сообщает департамент информполитики в своем твиттере.

Дмитрий Азаров поддерживает центр в течение многих лет — будучи главой Самары, представляя область в Совете Федерации, и теперь — в должности губернатора региона. Он поблагодарил воспитанников "Ровесника" за отличный концерт и пожелал ребятам, чтобы 2019 год был успешным для каждого.

Дружеское общение с воспитанниками центра продолжилось за чайным столом. Ребята сами напекли пирожков, сделали пиццу. Поговорили не только об учебе, но и о путешествиях. В 2018 году воспитанники побывали в Казани, Оренбурге, Нижнем Новгороде, а также на матчах ЧМ-2018 в Самаре.

Они рассказали Дмитрию Азарову о том, что в этом году хотели бы побывать в Москве и на море. Глава региона пообещал помочь в организации таких поездок, а еще пригласил воспитанников центра "Ровесник" посетить исторический парк "Россия — Моя История".

Ребята задали губернатору немало вопросов — например, как добиться в жизни чего-то значимого? Глава региона ответил: важно не переставать учиться на протяжении всей жизни, читать книги, изучать историю России, быть ответственным человеком и всегда доводить начатое до конца.

Дмитрий Азаров подчеркнул: достигать результата, справляться с задачами можно, только если есть команда единомышленников. А чтобы эта команда появилась, нужно уважительно относиться к людям, оправдывать их доверие.

Ребята поинтересовались, какой у губернатора любимый вид спорта. Дмитрий Азаровf ответил, что больше всего ему нравится баскетбол: "Я с детства им занимался. Мой отец тренировал детей и сейчас тренирует. У него тренировался и я".

"С удовольствием не только смотрю, но и сам играю в футбол — вид спорта очень интересный. Плавание, волейбол, бег, лыжи — спорт всегда доставляет удовольствие", — отметил Дмитрий Азаров и пригласил ребят на игры ФК "Крылья Советов". А после — сыграл с воспитанниками в настольный хоккей.

Воспитанники центра "Ровесник" подарили губернатору большую картину с изображением улицы Л.Толстого. Холст разрисован не красками, а специями, травами и крупами. "Это лучшая картина, которая у меня есть! Тем более, что я родился на этой улице", — поблагодарил ребят Дмитрий Азаров.