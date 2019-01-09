Вторую гвардейскую армию, дислоцированную в регионе, возглавил Андрей Колотовкин

Во вторник, 8 января, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову представили нового командующего 2-й гвардейской армией, дислоцированной в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Рустам Мурадов, ранее занимавший должность командующего и получивший назначение в командование Южного военного округа, представил главе региона генерал-майора Андрея Колотовкина.

Дмитрий Азаров отметил, что с Рустамом Мурадовым, за время его службы в регионе сложились очень конструктивные отношения. "Мы знали, что в любой ситуации можем рассчитывать на взаимодействие с командующим армией и с армией в целом", — отметил губернатор.

Глава региона также выразил уверенность, что и с новым командующим конструктивное взаимодействие будет продолжаться и развиваться: "Рассчитываю, что самарская земля станет для вас родной, а мы создадим все условия для того, чтобы ваша служба, очень ответственная, столь нужная Родине проходила здесь без лишних сложностей".