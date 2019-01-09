16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вторую гвардейскую армию, дислоцированную в регионе, возглавил Андрей Колотовкин Дмитрий Азаров поздравил с праздниками воспитанников "Ровесника" Дмитрий Азаров принял участие в расчистке катка у самарской школы №175 Дмитрий Азаров провел расширенное совещание с членами регионального правительства и правоохранителями Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Губернатор Власть и политика

Вторую гвардейскую армию, дислоцированную в регионе, возглавил Андрей Колотовкин

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Во вторник, 8 января, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову представили нового командующего 2-й гвардейской армией, дислоцированной в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Рустам Мурадов, ранее занимавший должность командующего и получивший назначение в командование Южного военного округа, представил главе региона генерал-майора Андрея Колотовкина.

Дмитрий Азаров отметил, что с Рустамом Мурадовым, за время его службы в регионе сложились очень конструктивные отношения. "Мы знали, что в любой ситуации можем рассчитывать на взаимодействие с командующим армией и с армией в целом", — отметил губернатор.

Глава региона также выразил уверенность, что и с новым командующим конструктивное взаимодействие будет продолжаться и развиваться: "Рассчитываю, что самарская земля станет для вас родной, а мы создадим все условия для того, чтобы ваша служба, очень ответственная, столь нужная Родине проходила здесь без лишних сложностей".

Андрей Колотовкин в 1994 г. закончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 г. — Общевойсковую академию Вооруженных Сил, в 2015 г. — академию Генерального штаба, возглавлял Крымский армейский корпус. Принимал участие в боевых действиях, контртеррористических операциях, награжден медалью "За отвагу", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3