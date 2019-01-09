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Губернатор провел рабочую встречу с муфтием Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с председателем Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талипом Яруллиным.

Фото: Юлия Рубцова

Начиная совещание, Дмитрий Азаров отметил, что тесное сотрудничество с представителями всех конфессий предопределено самим географическим расположением нашего региона, оно необходимо для создания условий для развития Самарской области, для приумножения богатых традиций дружбы между народами, которые проживают на территории губернии.

"Вклад духовного управления здесь переоценить просто невозможно, и я рассчитываю, что наше конструктивное сотрудничество будет продолжено в последующие годы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Талип Яруллин, в свою очередь, поблагодарил губернатора за то, что тот нашел время для встречи в первый рабочий день нового года, а также за взаимопонимание и плодотворное сотрудничество со всеми конфессиями.

После короткой вступительной части стороны обсудили планы сотрудничества на 2019 год, реализацию совместных социально значимых проектов, в том числе проведение культурных и религиозных мероприятий, реконструкцию объектов исторического наследия.

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