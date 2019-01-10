Дмитрий Азаров попросил антимонопольщиков проверить АЗС

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем регионального управления ФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо, сообщает сайт облправительства.

"Причиной такого обращения стали сообщения автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на автозаправках на 1,5 – 1,8 %", - указывается в релизе.

При этом отмечается, что по информации руководства УФАС в период новогодних каникул цены на автомобильное топливо оставались стабильны.

Дмитрий Азаров предложил ведомству провести в ближайшие два дня проверки соблюдения всеми сетевыми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, подписанных ими с федеральным правительством месяц назад, и до конца недели доложить о результатах проверки для принятия необходимых мер.