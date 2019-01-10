16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров попросил антимонопольщиков проверить АЗС Губернатор провел рабочую встречу с муфтием Самарской области Вторую гвардейскую армию, дислоцированную в регионе, возглавил Андрей Колотовкин Дмитрий Азаров поздравил с праздниками воспитанников "Ровесника" Дмитрий Азаров принял участие в расчистке катка у самарской школы №175

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров попросил антимонопольщиков проверить АЗС

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем регионального управления ФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо, сообщает сайт облправительства.

"Причиной такого обращения стали сообщения автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на автозаправках на 1,5 – 1,8 %", - указывается в релизе.

При этом отмечается, что по информации руководства УФАС в период новогодних каникул цены на автомобильное топливо оставались стабильны.

Дмитрий Азаров предложил ведомству провести в ближайшие два дня проверки соблюдения всеми сетевыми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, подписанных ими с федеральным правительством месяц назад, и до конца недели доложить о результатах проверки для принятия необходимых мер.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3