Минспорта прокомментировало результаты проверки в Центре спортивной подготовки

Министерство спорта Самарской области разъяснило свою позицию по поводу проверки в Центре спортивной подготовки спортивных сборных команд (ЦСП), где Счетная палата выявила нарушения.

Напомним, в деятельности ЦСП за последние три года нашли нарушения на 306,6 млн рублей.

Ряд недостатков министерство признало, однако с некоторыми выводами Счетной палаты не согласилось. Рассмотрев возражения, контрольный орган снял ряд претензий.

По мнению аналитиков Счетной палаты, Центр неправомерно израсходовал 25,1 млн руб., неэффективно - 73 миллиона. Чиновники настаивают, что все расходы ЦСП осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства.

У Счетной палаты также возникли вопросы по поводу фонда оплаты труда, а именно расходования субсидий по открытым вакансиям. На это минспорта отвечает: "Плановые расходы ЦСП на фонд оплаты труда работников формируются с учетом предельного штатного расписания ЦСП, утвержденного постановлением правительства Самарской области, и поэтапного набора персонала на новые спортивные объекты, передаваемые в оперативное управление ЦСП".

Резюме министерства таково, что Счетная палата не выявила в Центре спортподготовки нарушений, связанных с нецелевым расходованием средств.