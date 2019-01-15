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Общество

Минспорта прокомментировало результаты проверки в Центре спортивной подготовки

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство спорта Самарской области разъяснило свою позицию по поводу проверки в Центре спортивной подготовки спортивных сборных команд (ЦСП), где Счетная палата выявила нарушения.

Напомним, в деятельности ЦСП за последние три года нашли нарушения на 306,6 млн рублей.

Ряд недостатков министерство признало, однако с некоторыми выводами Счетной палаты не согласилось. Рассмотрев возражения, контрольный орган снял ряд претензий.

По мнению аналитиков Счетной палаты, Центр неправомерно израсходовал 25,1 млн руб., неэффективно - 73 миллиона. Чиновники настаивают, что все расходы ЦСП осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства.

У Счетной палаты также возникли вопросы по поводу фонда оплаты труда, а именно расходования субсидий по открытым вакансиям. На это минспорта отвечает: "Плановые расходы ЦСП на фонд оплаты труда работников формируются с учетом предельного штатного расписания ЦСП, утвержденного постановлением правительства Самарской области, и поэтапного набора персонала на новые спортивные объекты, передаваемые в оперативное управление ЦСП".

Резюме министерства таково, что Счетная палата не выявила в Центре спортподготовки нарушений, связанных с нецелевым расходованием средств.

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