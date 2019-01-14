Счетная палата нашла нарушения на 306 млн руб. в работе Центра спортподготовки

Счетная палата выявила нарушения на 306,6 млн руб. в деятельности Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области в 2016-2018 годы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, по мнению аналитиков Счетной палаты, Центр неправомерно израсходовал 25,1 млн руб, неэффективно - 73 млн.

Так, в 2017-2018 гг. Центр спортподготовки получил избыточное финансирование на 27,2 млн руб. на оплату налогов и коммунальные услуги в связи с "некорректным расчетом министерства".

Кроме того, на протяжении длительного времени в Центре были открыты вакансии, фонд оплаты труда по которым был рассчитан исходя из 26,5 оклада на человека в год и направлялся на поощрение действующих работников.

"Длительное незаполнение вакансий свидетельствует об отсутствии потребности в них, а также о неэффективном предоставлении и расходовании субсидий на их финансовое обеспечение в общей сумме 67,8 млн рублей", - к таким выводам пришли в Счетной палате.

Также в рамках проверки было установлено, что у Центра спортподготовки не зарегистрировано право постоянного пользования на три находящихся у него в оперативном управлении земельных участка общей кадастровой стоимостью 274,2 млн рублей.

Выявила Счетная палата и другие нарушения в части распоряжения госимуществом, среди которых - передача в пользование сторонним организациям недвижимости без согласия собственника, а также использование тренерами на территории других учреждений особо ценного и не только имущества Центра на сумму 1,7 млн рублей.

Также проверкой установлено, что 99,97% закупок в 2016-2018 гг. Центр проводил как закупки у единственного поставщика. В общей сложности аудиторы обнаружили в деятельности ГАУ нарушения в закупочной деятельности на 45,9 млн рублей.