Дмитрий Азаров помог исполнить новогоднюю мечту "девочки-бабочки"

Четырехлетняя Кира Чернова "девочка-бабочка" — из-за редкого генетического заболевания "буллезный эпидермолиз" у нее очень хрупкая и ранимая кожа. Дальняя поездка для нее — это мечта и чудо. Как оказалось, осуществимое.

Заветное желание Киры исполнилось 11 и 12 января: девочка побывала в легендарном цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре и в Московском океанариуме.

Кира написала письмо Деду Морозу, благодаря фонду "Личное участие" оно попало на Кремлевскую "Ёлку желаний". В конце прошлого года перед заседанием Госсовета в Москве главы регионов участвовали в благотворительной акции. Эстафету добра принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выбрал на елке несколько шаров с детскими мечтами. Один из них принадлежал маленькой Кире.

О том, что Черновы поедут в Москву, они узнали по телефону от самого главы региона. Когда они возвращались из гостей, раздался телефонный звонок, который стал главным подарком на Новый год для этой дружной семьи.

"Благодаря губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу мечта Киры исполнена. Впечатления просто супер! После цирка мы еще получили подарок и ездили на Красную площадь всей семьей. В поездке все для нас было сделано идеально: хороший отель, питание, передвижение по Москве — все было предусмотрено. Мы довольны и счастливы", — рассказала мама девочки Ирина.

Сама Кира осталась под большим впечатлением от выступающих в цирке артистов, а в океанариуме из всех обитателей ей больше всего понравилась огромная белуха.

6 января были исполнены мечты еще двух особых детей — Дениса Ромашина и Ярослава Лукашевича. Мальчики из Чапаевска давно хотели побывать на представлении и заглянуть за кулисы Самарского цирка.