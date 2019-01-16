Самарский университет вошел в число лучших вузов стран с развивающейся экономикой

Во вторник, 15 января, авторитетное британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало рейтинг университетов стран с активно развивающимися экономиками THE Emerging Economies University Rankings 2019. Эксперты провели оценку 450 университетов из 43 стран. Из них 35 научно-образовательных центров представляют Россию.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева занял 189 место в общем рейтинге и вышел на 15 позицию российской части списка, который традиционно возглавляет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев считает важным и то, что сейчас эксперты THE рассматривают показатели Самарского университета уже в качестве объединенного вуза. Аэрокосмический (СГАУ) и классический (СамГУ) университеты объединились три года назад, но вплоть до конца 2018 года в международных рейтингах вуз фигурировал исключительно как аэрокосмический университет. Соответственно в расчет принимались показатели только части вуза.

"Свежий рейтинг университетов стран с активно развивающимися экономиками THE Emerging Economies University Rankings 2019 демонстрирует уже достижения как наших ведущих инженерных школ, так и фундаментальных естественнонаучных направлений и обширного социально-гуманитарного блока. И хотя коллективы "классической" направленности включились в работу по международному продвижению значительно позже своих коллег из аэрокосмического блока, очень приятно, что в условиях стремительно возрастающей конкуренции среди российских университетов, результаты объединенного Самарского университета выглядят очень достойно как в общем рейтинге, так и в российской его части, — подчеркивает Владимир Богатырев. — Для нас важно, что эффект синергии от слияния аэрокосмического и классического направлений проявился достаточно быстро даже по меркам международных университетских рейтингов, работающих с существенным временным лагом. И теперь все научные школы университета, включая школы естественнонаучного и гуманитарного блоков, представлены на международном уровне".

Методика глобального рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций).

Самарский университет показал динамику по всем этим показателям, но наибольший рывок продемонстрировал по количеству иностранных научно-педагогических работников и уровню научных публикаций, цитируемых в международных базах данных.