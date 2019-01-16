Губернатор в Москве провел ряд встреч с руководителями федеральных ведомств

15-16 января в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров участвует в форуме "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды", проводит ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, представителями крупных компаний.

Как сообщает сайт правительства региона, во время встречи с министром просвещения России Ольгой Васильевой обсуждался вопрос развития и привлечения инвестиций в сферу дошкольного, среднего и высшего образования. Отметим, в регионе по поручению губернатора ведется системная работа по модернизации отрасли. С этого года она будет осуществляться и в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".

На этапе формирования региональных паспортов нацпроектов был проведен целый ряд переговоров с федеральным ведомством. В итоге регион получил средства на строительство новых детских садов, школ, обновление материально-технической базы учреждений образования, укрепление системы поддержки одаренных детей.

Возможность создания в регионе одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня обсуждалась с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Участники проекта, в основе которого - кооперация вузов с предприятиями реального сектора экономики, определятся по итогам конкурса. В нашем регионе готова концепция формирования научно-образовательного центра, его содержательное наполнение. Проект, представленный главой региона, получил предварительное одобрение руководителя профильного федерального ведомства. В ходе встречи обсуждались и кадровые вопросы в сфере высшего образования региона.

Также губернатор принял участие в пленарной дискуссии "Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект", где обсуждались подходы к реализации национальных проектов и их структура. В дискуссии участвовали министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В ходе обсуждения Дмитрий Азаров представил региональный подход к управлению национальными проектами, в частности, внедрение показателей результативности их реализации для всех ответственных ведомств. Предложения главы региона получили поддержку участников заседания.

Важной площадкой по обмену передовым опытом стала пленарная дискуссия "85 проекций национального проекта "Здравоохранение". Модератор сессии, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила стратегический подход Самарского региона в вопросах развития отрасли и предложила Дмитрию Азарову поделиться с участниками обсуждения опытом в этой сфере.

В ходе дискуссии было отмечено, что проходившая в июле стратегическая сессия "Сбережение народа", а также масштабная ревизия, проведенная в отрасли, позволили выявить ряд системных проблем в здравоохранении региона, объективно оценить положение дел, принять точные управленческие решения и впоследствии доказать необходимость участия региона в нацпроекте по всем важнейшим направлениям.

Также сегодня губернатор принял участие в совместном заседании Совета и общего собрания членов Ассоциации инновационных регионов России. Обсуждались планы и перспективы работы АИРР, развитие инновационного потенциала регионов.

Вопросы развития жилищного строительства, а также распределения полномочий между федеральной и региональной властью рассмотрели сегодня в рамках форума на встрече с зампредом правительства Виталием Мутко.

Позже вопросу развития строительной отрасли была посвящена встреча главы региона с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. Стороны обсудили аспекты реализации в регионе национального проекта "Жилье и городская среда", а также федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Также речь шла о перспективах развития отрасли в регионе: объемы ввода жилья (в том числе рассматривались прогнозные показатели), обеспечение земельными участками многодетных семей, актуализация реестра аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков.

Губернатор представил Владимиру Якушеву зампреда правительства региона, курирующего инфраструктурный блок, Александра Карпушкина и министра строительства Евгения Чудаева.

Концепция строительства уникального объекта в районе стадиона "Самара Арена" - инклюзивного парка - обсуждалась на встрече с генеральным директором компании "Coca-Cola HBC Россия" Александром Ружевичем. Стороны обсудили производственную деятельность компании на территории региона, планы дальнейшего сотрудничества.

Также глава региона провел ряд встреч с потенциальными инвесторами, по итогам которых были приняты положительные решения. В том числе обсуждался крупный проект в сфере АПК.

"Мы сделали значительный шаг вперед в достижении намеченных договоренностей", - отметил глава региона.

Отметим, на форуме работала делегация правительства Самарской области, ее участники принимали участие в мероприятиях по развитию кадрового потенциала, улучшению инвестиционного климата, реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

Региональные министры на полях форума провели ряд рабочих совещаний с представителями различных федеральных структур, взаимодействие с которыми ведется правительством региона на постоянной основе.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел серию встреч с ведущими консалтинговыми агентствами с целью проведения оценки экспортного потенциала Самарской области. Проведены переговоры с потенциальными инвесторами региона, а также с компаниями по уже реализующимся проектам.

Отдельным направлением работы в рамках форума стало обсуждение вопросов реализации национальных проектов в регионе. С Национальным фондом стратегических инициатив Дмитрий Богданов обсудил вопросы дальнейшего стратегического развития региона.

Заключительный день работы Форума состоится 17 января.