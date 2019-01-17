МегаФон подписал соглашение с партнерами о сотрудничестве в сфере ЖКХ

Многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ "Городские инновационные технологии" ("ГИТ"), всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон и его дочерние компании "Кометрика" и Netbynet договорились совместно работать над технологическими проектами в сфере ЖКХ на федеральном уровне. Соглашение подписали основатель "ГИТ" Грант Агасьян, член совета директоров МегаФона Анна Серебряникова, генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов и генеральный директор "Кометрика" Дмитрий Петров.

Основными направлениями сотрудничества станут совместные инвестиции в наиболее важные технологические проекты страны, приобретение телекоммуникационных и ЖКХ-активов, использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания в отрасли ЖКХ в России, формирование новых стандартов. Помимо этого, компании договорились о совместной работе над внедрением решения "Цифровая Управляющая компания", проведении совместных исследований и реализации пилотных проектов в сфере автоматизации процессов управления жилой недвижимостью.

"Мы рады, что у нас появился стратегический партнер, который имеет такие же серьезные планы по развитию отрасли ЖКХ, как и мы, и обладает необходимыми технологическими компетенциями, — говорит Грант Агасьян, основатель ПАО "ГИТ". — Мы уверены, что совместно сможем изменить рынок ЖКХ, добившись того, что российское жилищное хозяйство станет одним из самых современных и технологичных в мире. В наших планах совместный приход в различные регионы РФ, совместные инвестиции и активная работа. Уверены, что в 2019 году наше сотрудничество принесет конкретные результаты и будет охватывать десятки миллионов метров жилого фонда по всей стране".

"Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, которая особенно нуждается в цифровых преобразованиях. Мы ведем активную работу в этом направлении. Например, в Новгородской области в пилотном режиме уже работает решение "Цифровая управляющая компания". Вместе с нашими партнерами мы сможем внедрить решения, которые упростят взаимодействие жильцов с коммунальными службами по всей стране. Чтобы это стало реальностью, мы применяем наши собственные разработки и используем экспертизу наших партнеров в части больших данных и Интернета вещей", — отмечает Анна Серебряникова, член совета директоров компании "МегаФон".

Мы готовы к партнерству с "ГИТ", и вместе с МегаФоном предложим самые современные и качественные телекоммуникационные услуги для жильцов многоквартирных домов", — отметил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов.