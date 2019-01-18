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Губернатор Власть и политика

В течение года в регионе завершат разработку концепции Научно-образовательного центра

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что концепция Научно-образовательного центра, который планируется создать в регионе, будет разработана в течение текущего года.

"Гагарин-центр имеет красивое название и больше ничего, даже наполнения. Научно-образовательный центр не имеет названия, но имеет наполнение. Концепция будет дорабатываться в течении года. Все предпосылки появления научно-образовательного центра в Самаре есть", — заявил глава Самарской области.

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