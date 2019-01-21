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Боец ММА из Сызрани признан лучшим в Самарской области

СЫЗРАНЬ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сызранец, 16-летний Насибулло Раджабов, победил на Первенстве Самарской области по ММА, пишет ktv-ray.ru.

В воскресенье, 20 января, в Тольятти завершилось Первенство Самарской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Это главные областные соревнования, победа на которых дает право перейти на уровень состязаний Приволжского федерального округа.

Первое место в своей весовой категории занял Насибулло Раджабов по прозвищу "Тигр". В "ГРУЗАВТО" его тренируют Юрий Маслов — действующий боец ММА и неоднократный победитель региональных турниров, а также председатель местной федерации по ММА Риналь Бахтияров.

В полуфинале и финале Насибулло досрочно одержал победы, отправляя соперников в технический нокаут. "Насибулло учится на первом курсе Сызранского медико-гуманитарного колледжа", — рассказал Риналь Бахтияров.

Кроме того, бронзовую медаль областного Первенства завоевал 15-летний сызранец Радик Бахтияров.

Еще одним успехом местной школы ММА стала работа боковым судьей представителя сызранской федерации Виктории Петровой.

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