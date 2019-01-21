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Экономика и бизнес

Ряд самарских и инорегиональных бизнесменов пытаются взыскать долги с экс-главы АКБ Григория Оганесяна

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший владелец и руководитель АктивКапитал Банка Григорий Оганесян задолжал миллиарды рублей ряду известных самарских и инорегиональных бизнесменов, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, занятые деньги банкир направлял не на спасение терпящего бедствие АКБ, а на реализацию собственных девелоперских бизнес-проектов.

Среди тех, кто якобы согласился дать в долг банкиру, называют, в частности, бенефициара холдинга "СМАРТС" Геннадия Кирюшина. По информации ряда источников "СО", заемщиком главы АКБ может выступать и бенефициар застройщика из города Энгельса СК "Новый Век" Романи Саджая. У Саджая Оганесян якобы взял в долг порядка 350 млн руб. и это не самые крупные суммы заимствований.

Как пишет "СО", в настоящее время в Железнодорожный суд Самарской области уже поступило три гражданских иска, где ответчиком выступает Григорий Оганесян. Детали споров пока не раскрываются, однако все они проходят в категории "иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Первым поступило заявление от некоего гражданина Лепешникова А.А. В системе "СПАРК-Интерфакс" удалось найти только одного бизнесмена с такой фамилией и инициалами — Александра Лепешникова. На момент сдачи номера связаться с ним изданию не удалось. Ответчиком по делу выступает Григорий Оганесян и ООО "УК "Недвижимость". Также в суд поступил иск от Хенкиной О. В. Скорее всего, она является родственницей экс-топ-менеджера АКБ Виктора Хенкина. Занимал Оганесян и в собственном банке. В суде сейчас рассматривается иск о взыскании с него средств АктивКапитал Банком и АСВ.

Еще один иск напрямую связан с долгами Оганесяна перед группой "СМАРТС" и ее 6енифициаром. Так, иск к банкиру в Железнодорожный суд подал кипрский офшор "Боларо Xолдингс Лтд.", подконтрольный СМАРТСу. Ответчиками выступают АО "Гостиница "Восход", ООО "УК "Недвижимость" и Григорий Оганесян. Изначально иск был подан по категории "возмещение имущественного вреда", однако его возвратили заявителю. В производстве также находится заявление о "взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Детали разбирательств не раскрываются, но по искам "Боларо Холдингс Лтд." и Лепешникова производство прекращено и заключены мировые соглашения. Будут ли исполняться их условия — покажет время. Не исключено, что в ближайшее время в адрес банкира будут направлены новые иски.

Напомним, в эпицентре громкого скандала известный самарский банкир Григорий Оганесян оказался после краха возглавляемого им АктивКапитал Банка. Своей лицензии кредитная организация лишилась в конце марта 2018 года. Дыра в балансе АКБ оценивалась в 6,43 млрд руб., а объем недостачи имущества после проведенной инвентаризации — 3,9 млрд рублей. Причем в процессе краха банка его руководитель сыграл не последнюю роль. Он лично, согласно документам АСВ, вынес из АКБ порядка 800 млн рублей. Правоохранительные органы уже проверяют причастность Оганесяна к ряду уголовных дел, возбужденных по фактам выявленных нарушений в АктивКапитал Банке. В его доме был проведен обыск и найдены пакеты с неизвестным белым веществом.

По информации "СО", уголовные дела по фактам нарушений в АктивКапитал Банке начали выходить за пределы Самарского региона. Проверки деятельности банка и, вероятно, его руководства теперь проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов в своем последнем отчете о ходе конкурсного производства. Так, в октябре прошлого года в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было передано заявление о проверке фактов хищения имущества банка под видом получения кредитов юридическими лицами. Кроме того, еще временная администрация обратилась в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о преступлении: непередаче кредитного досье физического лица. Пока судьба этих заявлений неизвестна.

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