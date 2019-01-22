В университете пройдет яркое научное шоу "Открытая лабораторная"

Если вы, сидя в самолете, в тайне ото всех размышляете, как этой "железной птице" удается преодолеть земное притяжение, а на вопрос все ли вещества состоят из молекул, не находите ясного ответа, отметьте в календаре красным 9 февраля — День российской науки. И обязательно приходите в Самарский университет со всей семьей и с друзьями! В этот день вуз выступит в качестве организатора яркой международной просветительской акции — https://ssau.ru/news/16253-v-universitete-vpervye-proydet-yarkoe-nauchnoe-shou-otkrytaya-laboratornaya.

"Открытая лабораторная" — это место, где ученые приглашают вас стать участниками необычного эксперимента, предлагая проверить вашу картину мира. Точно ли она базируется на фактах или по-прежнему стоит на трех китах? Нет, это не тест на знания и эрудицию. Скорее это проверка, позволяющая понять, так ли научен ваш взгляд на привычные вещи? А вдруг в каких-то областях закрались досадные "белые пятна"? А, может, полузабытые или "недоизученные" химия, физика или биология невероятно увлекательны да и полезны в быту?

"Лаба" — это не экзамен, а познавательная игра, в которой вы — лаборант под присмотром компетентного завлаба. Сначала вы 30 минут ломаете голову над вопросами: можно ли накормить семью одной животной клеткой? Кто изобрел рецепт "менделеевской" водки? Куда придешь, если будешь идти по красной стрелке компаса?

25 таких вопросов, заставляющих задуматься о том, как непривычно сложен наш мир и как привычно мы не замечаем этого. А потом завлаб — он же ученый Самарского университета — подробно, убедительно и с чувством юмора рассказывает, какие ответы и почему правильны и в чем был подвох. Так что по окончании "лабы" вам наверняка захочется нагуглить все доступные лекции научпопа. Регистрация на мероприятие уже началась, участие бесплатное. Добро пожаловать в мир удивительных открытий — https://samarskiy-universit.timepad.ru/event/891928/.

В этом году международная просветительская акция "Открытая лабораторная" сделает акцент на химии, так как 2019 год объявлен ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. На "лабе" будет "юбилейная" рубрика, посвященная не только "трехмерной" таблице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии. Любители химии, так же как и фанаты ярких зрелищ, оценят подарок Самарского университета — химическое шоу, которое стартует за час до начала "лабы" в 11.00 и будет проходить в рамках фестиваля науки Nauka0+. Кстати, не спешите убегать после лабораторной: бонусом для сильных духом станет свободное посещение музея авиации и космонавтики Самарского университета.

Непременно нужно поучаствовать в "Открытой лабораторной" лично: всем кто старше 12 лет; кто обожает эксперименты, кто не всегда готов отвечать, но очень любит задавать "каверзные" вопросы о природе вещей, о том, как устроен мир, человек, животные, явления и многое другое.

Кстати, журнал лаборанта после теста вы забираете на память, поэтому тех друзей, которые по исключительно уважительной причине не пошли с вами, сможете протестировать сами. А там, глядишь, войдете во вкус и кто знает, может, на следующий год завлабом будете уже вы.

Итак, сверим научное расписание на 9 февраля:

Химическое шоу — 11.00 — зарядиться позитивом, записаться на курсы начинающего химика.

"Открытая лабораторная" — 12.00 — проверить свои силы в естественнонаучном направлении, скачивать онлайн-книги из серии "Вселенная и ее тайны", "Этот загадочный человек".

Музей авиации и космонавтики — 13.30 — открыть космические дали.