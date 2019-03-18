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Образование Общество

Экс-директор самарской гимназии №1, попавшаяся на деньгах, возглавила детсад

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева, попавшая под суд за злоупотребление должностными полномочиями, с 12 марта возглавила детсад №186 на ул. Фадеева, пишет "Самарское обозрение".

Фото: Ксения Штефан

"Если мы откроем статью 86 Уголовного кодекса, то прочитаем: "Лицо освобожденное от наказания, считается несудимым", - прокомментировал адвокат Вячеслав Яблоков, представлявший интересы Картамышевой.

Напомним, 2 августа 2017 г. Картамышеву задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой.

По версии следствия, директор вымогала 800 тыс. руб. за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в элитную гимназию. Сторона защиты же утверждала, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии и Картамышева их не вымогала.

Суд приговорил Картамышеву к штрафу в 80 тыс. руб., но и от его уплаты женщину освободили из-за того, что во время следствия она некоторое время находилась под арестом.

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