Экс-директор самарской гимназии №1, попавшаяся на деньгах, возглавила детсад

Экс-директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева, попавшая под суд за злоупотребление должностными полномочиями, с 12 марта возглавила детсад №186 на ул. Фадеева, пишет "Самарское обозрение".

"Если мы откроем статью 86 Уголовного кодекса, то прочитаем: "Лицо освобожденное от наказания, считается несудимым", - прокомментировал адвокат Вячеслав Яблоков, представлявший интересы Картамышевой.

Напомним, 2 августа 2017 г. Картамышеву задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой.

По версии следствия, директор вымогала 800 тыс. руб. за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в элитную гимназию. Сторона защиты же утверждала, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии и Картамышева их не вымогала.

Суд приговорил Картамышеву к штрафу в 80 тыс. руб., но и от его уплаты женщину освободили из-за того, что во время следствия она некоторое время находилась под арестом.