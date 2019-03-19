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Здравоохранение Общество

После скандала с публикацией расчеток медикам Тольятти обещали поднять зарплату

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: http://тгкб5.рф

Сотрудникам тольяттинской клинической больницы № 5 пообещали поднять зарплаты до 40 тыс. руб. после скандала с публикацией местным травматологом Алексеем Карчинским своего расчетного листа, сообщает samara.kp.ru. Соответствующее решение было озвучено министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым на встрече с медиком после резонансного поста.

Волна разговоров всколыхнулась после того, как Алексей Карчинский у себя в социальных сетях выложил на всеобщее обозрение расчетку, которую он получил за февраль. Зарплата врача-ортопеда, травматолога, который работал весь месяц по пять дней в неделю и 5-6 раз оставался на суточных дежурствах, составила всего 14 тыс. рублей. Причем 5,3 тыс. руб. уже выплатили в качестве аванса. За ночные мужчина получил 1663 рубля. А оклад врача составляет 13 349 рублей.

"Нам пообещали поднять зарплату до 40 тыс. руб., — рассказал Алексей изданию. — Коллектив молодых докторов нашей больницы будет встречаться с министром еще раз. Мы предложим свои решения по тому, как сделать нашу работу эффективнее".

В свою очередь, руководитель департамента экономики и финансов регионального минздрава Вадим Свирид рассказал корреспонденту, что учреждение постарается увеличить нагрузку специалистов. "По возможности больница увеличит объем работ врачей, за это они получат дополнительную зарплату, — прокомментировал Свирид. — Это была конкретная ситуация за конкретный месяц. Она не отображает тенденции в целом. Январь — короткий месяц, критических травм мало, люди аккуратны в Новый год. Плановая работа заторможена из-за карантина. Все эти факторы сошлись. При этом объем заданий никто не снимает. Но план ставится на год. Сотрудники его довыполнят за год и дополучат эти деньги. Средняя зарплата за 2018 г. значительно больше".

Вадим Свирид уверяет: зарплаты сотрудникам повысят до уровня средней. В этом году врачам увеличат зарплату на 3 тыс. руб., а медработникам — на 1,7 тыс. рублей.

"У нас задача — сохранить уровень зарплаты 2018 г., — объясняет чиновник. — Мы должны выдержать пропорцию среднего уровня дохода по области и зарплату медика. Зарплата врачей будет около 63 тыс. рублей. Мы полностью обсудили ситуацию в учреждении. Люди адекватно воспринимают ситуацию, предлагают свои варианты повышения эффективности. Один из вариантов — медицинский туризм. Будем привлекать пациентов из-за пределов области и нагружать более активно молодых врачей".

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