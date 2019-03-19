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Литература Культура

Всемирный день поэзии в Самаре отметят фестивалем в Горький-Центре

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 марта, в честь Всемирного дня поэзии ожидается фестиваль, в котором ежегодно участвует множество городов России и зарубежья. Главной площадкой мероприятия в Самаре в этом году становится Горький-Центр, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет с 15:00 до 21:00 по адресу ул. Куйбышева, 113, 3 этаж.

Посетителей ждут лекции от самарских мэтров литературы, поэтические выступления, музыкальные, пластические перфомансы и многое другое.

Вход свободный.

Задача фестиваля - приобщить людей к литературе, привлечь внимание к современному молодому поэту, дать автору новые возможности для развития и шанс показать свое творчество большой аудитории.

В состав жюри фестиваля 2019 г. вошли деятели культуры, такие как Анна Пингина, Дмитрий Воденников, Илья Кнабенгоф.

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