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Литература Культура

В Самарской областной детской библиотеке пройдет литературный праздник

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, в 13:00 Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8) приглашает на литературный праздник, посвященный открытию Недели детской и юношеской книги-2019.

В преддверии весенних каникул ежегодно библиотеки проводят Неделю детской и юношеской книги. Программа недели - это всегда праздник читающих детей и взрослых, литературных открытий, интересных встреч.

Событие объединит детей разных возрастов - любителей поэзии, волшебных сказок, повестей, рассказов, романов. В этот день ребята встретятся с разными поэтами, девиз Недели в Год театра "Стихи - на сцену!"

Пришедших ждут розыгрыши книг, флешмоб "Стихи, цветы и дети", театрализация стихов Марины Васильевой, песни детского поэта Ивана Бардина в авторском исполнении. Ребята и взрослые будут играть с рифмами, отгадывать авторов книг и разыгрывать стихи.

Состоится презентация программы Недели детской книги, в течение которой пройдут презентации книг и встречи с писателями, семейные мастер-классы и лекции для родителей, театральные постановки и кинопоказы.

Закончится мероприятие стихотворным баттлом "ЧитателиVSбиблиотекари".  

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