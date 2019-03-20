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Образование Общество

Юные астрономы со всей России встретятся с космонавтом

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 марта, в 16:00 в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии в Самарском университете состоится встреча юных астрономов с Героем России, летчиком-космонавтом Юрием Усачевым. Он был командиром экспедиции МКС-2, в общей сложности провел в космосе 552 дня, семь раз выходил в открытый космос. В 2014 году Юрий Усачев выпустил книгу для детей "Один день в космосе".

Фото: wikimedia.org

В тот же день, 21 марта, в 15:30 Юрий Усачев встретится с врио ректора Самарского университета Владимиром Богатыревым и студентами вуза.

Напомним, для участия в олимпиаде в Самару приехали юные астрономы со всей страны, ставшие на отборочном региональном этапе победителями. Это 200 талантливых школьников, обучающихся в 9-11-х классах общеобразовательных организаций. Помимо конкурсной программы, участников олимпиады ожидают научно-популярные лекции ведущих ученых, творческие мастерские, экскурсии в музеи.

Место проведения: корпус 3 (Московское шоссе, 34а).

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