16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разработан проект концессии по магистрали "Центральная" Инвестора для моста через Волгу около Климовки начнут искать в апреле Из Самары открывается регулярный авиарейс в Алматы Минтранс взыскивает со строителей улицы к "Самара Арене" 118 млн рублей С мая по август на ряде трасс региона ограничат движение грузовиков в жару

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Первый цифровой: "Ростелеком" начал заключать электронные договоры с абонентами из Самарской области

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 216
Версия для печати

"Ростелеком" начал заключать с абонентами — физическими лицами из Самарской области договоры в цифровом виде. Новый сервис упрощает порядок оформления документа и обеспечивает удобство его хранения. Им могут воспользоваться новые и подключающие дополнительные услуги клиенты.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Абоненту достаточно с помощью персонального устройства — смартфона или ноутбука — заполнить на специальном ресурсе "Ростелекома" необходимые поля и заверить электронную форму. Аналогом подписи служит индивидуальный код, полученный по sms. После подписания документ автоматически направляется на электронную почту клиента и в архив компании.

Артем Карцев стал первым в Самаре абонентом, заключившим электронный договор с провайдером: "Предложение заключить договор в электронном виде очень порадовало. На это ушло не более пяти минут. Заполнил данные с планшета, ввел код из SMS и все. Теперь договор у меня в почте, а все реквизиты доступны с любого гаджета".

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Владимир Басков: "Цифровые сервисы делают нашу жизнь намного проще. Электронная форма помогает пользователям избежать ошибок при заполнении договора и экономит их время. При желании договор можно заключить и в бумажном виде".

Электронный договор заключили с компанией 16 тысяч абонентов в Поволжье. Сервис доступен на всей территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга".

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31