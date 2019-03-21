Первый цифровой: "Ростелеком" начал заключать электронные договоры с абонентами из Самарской области

"Ростелеком" начал заключать с абонентами — физическими лицами из Самарской области договоры в цифровом виде. Новый сервис упрощает порядок оформления документа и обеспечивает удобство его хранения. Им могут воспользоваться новые и подключающие дополнительные услуги клиенты.

Абоненту достаточно с помощью персонального устройства — смартфона или ноутбука — заполнить на специальном ресурсе "Ростелекома" необходимые поля и заверить электронную форму. Аналогом подписи служит индивидуальный код, полученный по sms. После подписания документ автоматически направляется на электронную почту клиента и в архив компании.

Артем Карцев стал первым в Самаре абонентом, заключившим электронный договор с провайдером: "Предложение заключить договор в электронном виде очень порадовало. На это ушло не более пяти минут. Заполнил данные с планшета, ввел код из SMS и все. Теперь договор у меня в почте, а все реквизиты доступны с любого гаджета".

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Владимир Басков: "Цифровые сервисы делают нашу жизнь намного проще. Электронная форма помогает пользователям избежать ошибок при заполнении договора и экономит их время. При желании договор можно заключить и в бумажном виде".

Электронный договор заключили с компанией 16 тысяч абонентов в Поволжье. Сервис доступен на всей территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга".