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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова покидает одиночку в Майами, а Дарья Касаткина продолжит борьбу

ВАШИНГТОН. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не сумела выйти победительницей из тяжелейшего матча второго раунда соревнований в Майами со словачкой Викторией Кужмовой – 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету Павлюченковой восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. У ее соперницы пять подач навылет, 10 двойных ошибок и три брейка.

Еще одна уроженка Самарской области Дарья Касаткина в двух партиях на старте переиграла 15-летнюю американку Кори Гауфф – 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. Ее соперница отметилась двумя подачами навылет, шестью двойными ошибками и тремя брейками.

Следующей соперницей первой рактки России станет победительницей пары Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания).

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