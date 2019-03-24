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Олимпийские Спорт

"Нова" завершила чемпионат на 11 месте суперлиги

БЕЛГОРОД. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 марта, волейбольная "Нова" в очередном матче регулярного чемпионата среди команд суперлиги проиграла "Белогорью" - 0:3, сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла в Белгороде.

Для обеих команд матч не имел турнирного значения. "Белогорье" в независимости от результата встречи завершало регулярный чемпионат на пятом месте, "Нова", после победы "Енисея" над питерским "Зенитом", тоже уже не могла подняться выше 11-й строчки.

Игра получилась нервной с большим количеством ошибок. Волжане здорово начинали, но в концовках партий многое не получалось. Хозяева площадки смогли проявить себя на подачах, на их счету шесть эйсов. С выбитого приема волжане буксовали на съеме. Не пошла игра у Воронкова, реализовавшего в атаке только 31% ударов. Нередко команды набирали очки большими сериями. Качели на площадке продолжались все три сета. "Белогорье" меньше ошибалось в концовках партий, благодаря чему и победило в этом матче.

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