"Ростелеком" подключил к интернету самарский "ЭкоСтройРесурс"

"Ростелеком" обеспечил доступом в интернет центры обслуживания населения регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс" в Самарской области. Специалисты экологического предприятия в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулёвске, Отрадном, Похвистневе и девяти районных центрах получили возможность вести расчеты с населением за услуги по вывозу и утилизации мусора при помощи специализированного программного обеспечения.

Заместитель директора — руководитель информационного управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Елена Осипова:

"В наши центры обслуживания ежедневно обращаются более двух тысяч человек. Оформление справок и заполнение заявлений на онлайн-ресурсах повысит качество и скорость работы сотрудников и сэкономит время жителей губернии".

Сотрудники "ЭкоСтройРесурса" могут дистанционно взаимодействовать с жителями Самарской области через интернет-портал предприятия. А обращение к единой базе данных позволяет экологам оперативно консультировать клиентов по вопросам заключения договоров, составлять обращения о перерасчете, выдавать справки по лицевым счетам.

Заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова:

"При работе с корпоративными клиентами мы всегда учитываем индивидуальные потребности. У "ЭкоСтройРесурса" разветвленная инфраструктура и большое количество подразделений. Возможности "Ростелекома" позволяют обеспечить подключение центров обслуживания населения к интернету на территории всей губернии. В планах — организация каналов связи для офисов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами еще в семи населенных пунктах".