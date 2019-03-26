Павел Покровский: Жду от послания губернатора постановки конкретных задач

Заместитель председателя общественной палаты Самарской области, сопредседатель ОНФ Павел Покровский поделился ожиданиями от послания губернатора, с которым глава региона выступит 27 марта.

"Жду, что значительная часть послания будет посвящена реализации национальных проектов. При этом Дмитрий Игоревич Азаров, как человек конкретный, системный скажет о конкретных задачах, сроках и этапах их выполнения, и конкретных ответственных за них людях", — говорит общественник.

Павел Покровский также выделил два направления, которые, по его мнению, требуют первоочередного внимания. Это оказание доступной, качественной медицинской помощи проживающим в небольших населенных пунктах и модернизация системы общего образования.

Он добавил, что послание губернатора должно реализовываться таким образом, чтобы жители региона буквально каждый месяц чувствовали изменения уровня жизни: "Мы ушли от теории, другого нам сейчас не дано".