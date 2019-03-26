Справороссы вступились за своего однопартийца, подозреваемого в мошенничестве

Во вторник, 26 марта, председатель Совета самарского реготделения партии "Справедливая Россия" Михаил Маряхин выступил на заседании губернской думы в защиту коллеги по партии из Красноярского района Владимира Игнатьева.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, Владимир Игнатьев, являющийся членом территориальной избирательной комиссии Красноярского района, председателем местного отделения партии, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Так, 14 декабря 2018 г. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении Игнатьева и его однопартийца Игоря Александрова, которым вменяют ущерб в 1300 рублей.

По версии предварительного следствия, они якобы "решили заработать" на людях, сваливающих отходы в непредназначенных для этого местах.

Михаил Маряхин от имени реготделения "Справедливой России" назвал действия сотрудников правоохранительных органов Красноярского района в отношении Игнатьева незаконными и неправомерными.

"Обнаружив нарушителей на месте несанкционированной свалки в районе, пытаясь предотвратить незаконную свалку мусора, был встречно обвинен сотрудниками полиции муниципального района Красноярский в вымогательстве денег с "предпринимателей". Представляете, уважаемые коллеги, активист приезжает и видит незаконный выброс мусора от теневых предпринимателей. Когда он вызывает наряд полиции, приезжает практически все руководство района. И после этого возбуждается против него уголовное дело. Я считаю, это не правильно", — заявил Михаил Маряхин.

"Давно не секрет, что такие предприниматели, имея множество покровителей в самых высоких кабинетах власти, в том числе, среди правоохранителей, пытаются развить теневой мусорный бизнес на территории Самарской области. По всей видимости, наш однопартиец стал той самой костью в горле, которая мешает превратить Красный яр в новый мусорный полигон для бытовых отходов", - добавил он.

Владимир Маряхин подчеркнул, что, по мнению справороссов, особо пристальное внимание следует уделить роли в этой истории правоохранителей, которые "вместо принятия мер реагирования по наказанию виновных" возбудили уголовное дело в отношении самого Игнатьева, провели в его доме обыск.

"Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Самарской области заявляет о своем полном убеждении в том, что данные действия правоохранителей носят характер давления, запугивания на тех сознательных граждан, которые готовы не на словах, а на деле бороться за право сограждан дышать чистым воздухом и пить чистую воду", — заявил Михаил Маряхин, а в завершение добавил, что партия требует провести "всеобъемлющую проверку" деятельности сотрудников полиции Красноярского района.