Алексей Родионов: Жду от губернатора поддержки программы газификации

Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов поделился своими ожиданиями от послания губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, глава региона обратится с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям губернии в среду, 27 марта.

"Сейчас в стране реализуются национальные проекты по 12 направлениям, и я жду, что в Самарской области они также станут приоритетом во всех делах, и в развитии экономики, и в решении социальных вопросов", — говорит Алексей Родионов.

По его словам, регион должен быть опорным для страны, как это было в советские времена.

"Я жду, что в послании будут названы конкретные задачи: в каком году мы сделаем этот проект, в каком закончим другой, строительство, например, моста через Волгу и т. д. Но в первую очередь меня беспокоит проблема энергетики, и в частности, газификации региона. Мы это делали в лихие 90-е годы, тянули по тысяче километров газопроводов. Я жду поддержки этого направления, этой стратегической программы. И самое главное — за каждой строчкой программы должны стоять люди, должна быть персональная ответственность", — говорит Алексей Родионов.

По мнению почетного гражданина, работы еще предстоит много: "Я считаю, что есть над чем работать в Самарской области, как в сфере экономики, так и в сфере улучшения жизни людей. Я патриот нашей Самарской области, и поддерживаю все направления, которые изложил президент в своем послании. Думаю, что завтра наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, основываясь на указах президента и стратегии развития региона, поставит перед нами конкретные задачи. Очень важный момент — есть поддержка федерального центра, мы привлекаем средства, которые пойдут на развитие области".