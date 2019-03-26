В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса "Взлет"

22 и 23 марта на базе Самарского политеха состоялся заключительный региональный этап конкурса исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций Самарской области "Взлет".

Напомним, он проводится в рамках реализации научно-образовательной программы конкурсного отбора школьников в губернаторский реестр творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки, техники и технологий.

По 11 направлениям состоялся финальный региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", очный этап которого будет проведен в июле 2019 года в образовательном центре "Сириус" (г. Сочи).

На заключительный региональный этап конкурса поступило 1002 исследовательских проекта. Около 70 экспертов — представители вузов и организаций-партнеров конкурса "Взлет" — провели экспертизу, после чего до очной защиты были допущены 324.

Всего в рамках заключительного этапа конкурса "Взлет" прошло 32 заседания секций по естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. В работе принимали участие представители вузов, научных организаций и предприятий Самарской области. В каждой секции участвовал психолог от регионального социопсихологического центра.

По итогам конкурса 39 участников стали победителями, 94 — призерами.