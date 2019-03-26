16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский университет представил разработки искусственного интеллекта В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса "Взлет" Коллектив СГЭУ выбрал ректором Светлану Ашмарину Самарские депутаты предложили отчислять детсадовцев за прогулы Роман Самсонов: "Пост ректора для меня совершенно не критичен"

Образование Общество

В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса "Взлет"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Фото: samgtu.ru

22 и 23 марта на базе Самарского политеха состоялся заключительный региональный этап конкурса исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций Самарской области "Взлет".

Напомним, он проводится в рамках реализации научно-образовательной программы конкурсного отбора школьников в губернаторский реестр творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки, техники и технологий.

По 11 направлениям состоялся финальный региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", очный этап которого будет проведен в июле 2019 года в образовательном центре "Сириус" (г. Сочи).

На заключительный региональный этап конкурса поступило 1002 исследовательских проекта. Около 70 экспертов — представители вузов и организаций-партнеров конкурса "Взлет" — провели экспертизу, после чего до очной защиты были допущены 324.

Всего в рамках заключительного этапа конкурса "Взлет" прошло 32 заседания секций по естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. В работе принимали участие представители вузов, научных организаций и предприятий Самарской области. В каждой секции участвовал психолог от регионального социопсихологического центра.

По итогам конкурса 39 участников стали победителями, 94 — призерами.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31