В 2019 г. регион получит более 22 млрд руб. на реализацию нацпроектов

На реализацию национальных проектов в 2019 г. Самарская область получит более 22 млрд руб. федеральных субсидий. Об этом во вторник, 27 марта, в своем послании заявил глава региона Дмитрий Азаров.

"Самарская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, обозначенных в майском указе президента. Это наш шанс реально улучшить качество жизни в Самарской области. Чтобы понять масштаб предстоящих перемен, хотел бы сослаться на наш недавний опыт. На обеспечение всех работ по подготовке к ЧМ по футболу за четыре года регион получил из федерального бюджета 54 млрд рублей. Пиковые значения составляли 13-17 млрд рублей. А сейчас только на текущий год предусмотрены субсидии Самарской области в сумме более 22 млрд руб.", — сказал губернатор.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что региональные власти рассчитывают на увеличение этой суммы в течение года.