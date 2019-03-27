Дмитрий Азаров: В регионе появится единая система раннего выявления рака

В Самарской области будет создана система ранего выявления и лечения онкозаболеваний, заявил губернатор Дмитрий Азаров в послании, которое он озвучивает в среду, 27 марта.

"В ближайшие годы мы создадим в регионе единую систему раннего выявления и лечения рака. Это будут первичные онкологические кабинеты с оборудованием для скрининга во всех муниципальных образованиях, появятся 12 центров амбулаторной онкологической помощи с использованием технологий телемедицины. В 2019 году мы начнем с самарской больницы № 8, далее — три межрайонных центра. Система будет замыкаться на областной онкодиспансер, оборудование которого обновится. Также сейчас идет проектирование, и в следующем году начнется строительство нового онкологического центра в Тольятти", — подчеркнул глава региона.

По его словам, для борьбы с раком в рамках национального проекта выделено более 2 млдр рублей.

Он также напомнил, что в Самаре и Тольятти уже запущены современные центры позитронной и эмиссионной томографии.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас население не удовлетворено состоянием областного здравоохранения.

"Я в своем послании прошлого года давал жесткие оценки сфере здравоохранения. Первое, что мы сделали — провели жесткую ревизию, избавились от приписок. И выявили, что на первом месте в структуре смертности болезни сердца и системы кровообращения", — рассказал губернатор.