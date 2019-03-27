Губернатор предложил разработать новый подход к формированию нормативов ТБО

В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием перед депутатами губдумы и жителями региона. Одной из самых актуальных проблем он назвал работу с твердыми бытовыми отходами.

По словам главы региона, с 2000 года ежегодный прирост объемов мусора составляет 10-15%. "Еще 10 лет назад, работая в министерстве природных ресурсов, мы разработали региональную программу обращения с отходами. Ее закрыли, к сожалению. А сейчас ее реализация уже могла бы иметь значительные результаты", - отметил глава региона.

По его словам, в прошлом году на ходу пришлось формировать систему размещения отходов. При этом сегодня практически все полигоны по утилизации отходов либо перешагнули допустимые объемы складирования, либо вплотную подошли к предельным значениям.

"Если ничего не менять, уже в 2022 году мусор складывать будет некуда. И это при том, что практически половина отходов не доезжала до полигонов и утилизировалась, как говорится, в ближайшей лесопосадке", — подчеркнул губернатор.

По подсчетам, в области к началу 2018 года насчитывалось более 800 несанкционированных свалок. их число и масштабы множились. "Мы остановили этот негативный процесс. С января текущего года объемы мусора, принятого полигонами губернии, увеличились на 40-50% по сравнению с прошлым годом. и это и есть первый результат — мусор не остался в населенных пунктах, лесах и полях, а доехал до полигона", — сообщил Дмитрий Азаров.

Проблем с утилизацией отходов немало, в один день их не решить, считает губернатор. Но по его мнению, заниматься этой проблемой должны органы местного самоуправления, бизнес, экологические организации.

"Сегодня неразберихи здесь очень много, и счета выставляются неорганизованно и неграмотно, и соответственно, уровень сборов платежей очень низкий, а значит, под угрозой стоят и инвестиционные программы в данной сфере. Здесь срочно надо навести порядок. И правительство Самарской области внимания этой проблеме уделяет не дстаточно, Александр Петрович (Нефедов - прим. ВН), и вы лично. Эту ситуацию надо исправлять, как мы договорились две недели назад", — жестко заявил губернатор.

Он подчеркнул, что региональные власти оставили прежнюю систему формирования нормативов — в городах по квадратным метрам, в селах — по числу проживающих.

"Ее нередко критикуют, и где-то это справедливо, но все должны понимать — переход на подушевую оплату ударит прежде всего по семьям с детьми, многодетным семьям, проживающим в небольших квартирах. Не дает она и ответ на вопрос: кто будет платить за мусор из квартир, сдаваемых внаем, а таких у нас 10-12% от общей массы жилищного фонда. Или из коттеджей по 300-1000 кв. м., которые расположены в городе, и где, как правило, никто не прописан. Что предлагаю? Представителям органов местного самоуправления, общественным палатам городов — давайте вместе найдем консенсусное разумное решение по подходам к нормативам ТБО", — предложил Дмитрий Азаров, предложив общественникам привлечь этой работе и руководителей ТОСов, общественных советов, старших по домам.